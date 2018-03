Het restaurant is bezet maar blijft open Parijs. Enkele tientallen illegale immigranten, de meesten uit Mali, hebben gisteren enkele salons van het bekende Parijse restaurant La Tour d’Argent bezet. Zij eisten een werkvergunning voor vijf mannen die met valse papieren een baan hadden gekregen in het restaurant. Ook uitten zij hun onvrede over het voornemen van president Sarkozy om hoogopgeleide immigranten makkelijker toe te laten dan anderen. De immigranten werden bij hun actie gesteund door de vakbond CGT. La Tour d’Argent geldt als een van de meest prestigieuze restaurants van Parijs. Geopend in de zestiende eeuw, met uitzicht op de Seine en de Notre-Dame, is het een eetgelegenheid waarvoor men weken van tevoren moet reserveren, ondanks het recente verlies van twee van zijn drie Michelin-sterren. De directie van het restaurant verzekerde gisteren dat zij niet op de hoogte was van de status van de betreffende werknemers. Én dat het restaurant, zoals elke avond, zijn deuren gewoon zou openen om 19.30 uur. Foto AP, Francois Mori Illegal immigrants, mostly from Mali, occupy the lounge at "La Tour d'Argent" restaurant, demanding the government immediately grant them full working papers, in Paris, Wednesday, Sept. 17, 2008. France, under conservative President Nicolas Sarkozy, has sought to change the profile of immigrants who come to the country, favoring skilled labor, students and professionals. (AP Photo/Francois Mori)

Associated Press