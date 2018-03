Het rechte pad op dankzij therapie met ouders erbij

Jeugdige delinquenten blijven vaker op het rechte pad wanneer zij na ontslag uit de gevangenis psychiatrische dagbehandeling krijgen, in plaats van de reguliere nazorg. Gezinstherapie is daarin een belangrijke component. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van René Breuk, kinderpsychiater bij het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie de Bascule in Amsterdam, die gisteren promoveerde aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Vandaag houdt het centrum met de VU een congres over de gezinsgerichte benadering van jeugddelinquenten.

Breuk liet voor zijn onderzoek 37 jonge misdadigers na hun straf in de gevangenis een jeugdpsychiatrische dagbehandeling volgen. Elke dag tussen negen en drie kregen ze allerlei therapieën en gingen ze naar school. De dagbehandeling richtte zich allereerst op het gezin, vervolgens op de delinquent zelf, en tenslotte op de terugkeer naar school of werk. Hij vergeleek die groep met 36 crimineeltjes die na voorlopige hechtenis en jeugdreclassering geen psychiatrische hulp kregen.

„Als eerste in Nederland nam de Bascule vijf jaar geleden een gezinsgerichte therapie in de dagbehandeling op”, vertelt Breuk vlak voordat hij zijn proefschrift moet gaan verdedigen. „Door die direct aan het begin van de behandeling te geven, weten de ouders van de delinquent wat er speelt, en wat ze zelf kunnen doen. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat die gezinsgerichte aanpak ervoor zorgt dat minder delinquenten afhaken tijdens de behandeling. Normaal gesproken is er 40 tot 50 procent uitval. In dit onderzoek was de drop-out ongeveer een op vijf.” Delinquenten die vroegtijdig stoppen, vallen vaak weer terug in de criminaliteit.

Na de gezinstherapie volgde een individuele behandeling. Die was gericht op de behandeling van psychiatrische stoornissen, het aanleren van sociale vaardigheden, en de beheersing van agressie. „Na afloop van de dagbehandeling waren de mate van agressie, het aantal conflicten binnen het gezin, aandachtsproblemen en internaliserende symptomen, zoals depressie en angst, allemaal verminderd vergeleken met de situatie bij aanvang”, vertelt Breuk. Zowel de crimineeltjes als hun ouders vonden dat.

De groep die psychiatrische dagbehandeling had gekregen was twaalf maanden na afloop een stuk beter af dan de groep met de reguliere behandeling. Van de behandelde groep woonde 85 procent na een jaar bij familie thuis, of zelfstandig, van de controlegroep maar 51 procent. De rest leidde een zwervend bestaan, zat in een gesloten jeugdinrichting, of zat weer in de bak. Breuk: „Dat is een van de grootste effecten die we vonden in dit onderzoek.”

De behandelde jongeren pleegden veertig tot vijftig procent minder geweldsdelicten in de twaalf maanden nadat de behandeling afgelopen was, en ook minder ernstige dan de controlegroep. De terugval in crimineel gedrag was wel in beide groepen even groot. „Maar deze tendens is veelbelovend”, vindt Breuk. Het betekent minder mishandeling, straatroof, moord, verkrachting en brandstichting, maar eerder diefstal, heling, en op straat ‘rommelen’.

Van de behandelde crimineeltjes had 60 procent na een jaar nog werk of een plek op school, tegen 41 procent in de controlegroep. „Twee van de vijf in de behandelde groep heeft een jaar later dus geen daginvulling”, zegt Breuk. „Op dat gebied, een sociaal netwerk opbouwen, moet de behandeling dus nog wel verbeteren.” Dat wil de Bascule doen door jongeren die niet goed kunnen leren, praktijkgerichte vakken aan te bieden.

De intensieve, gezinsgerichte aanpak doorbreekt de vicieuze cirkel waarin veel jeugddelinquenten blijven hangen. „Ze plegen minder ernstige delicten, en ze wonen veel meer thuis.” Is het niet veel te duur, zo’n intensieve begeleiding? „Als alternatief voor jongeren die op het punt staan om in een gesloten justitiële jeugdinrichting gezet te worden, zou het wel eens goedkoper kunnen uitvallen”, denkt Breuk. „Een dagbehandeling kost honderd euro per dag, een dag in een gesloten inrichting driehonderd euro.”