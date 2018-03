Het maritieme erfgoed van Duitsland

Hamburg is de stad van Hapag-Lloyd. Het is de thuishaven van de vele containerschepen van deze traditierijke Duitse rederij. Iedere Hamburger kent het bedrijf, met zijn imposante hoofdkantoor op de Ballindamm aan de Binnen Alster. Hapag-Lloyd hoort bij de Hanzestad zoals een anker bij een boot hoort.

Bernd, hulpkapitein op een toeristenbarkas in Hamburg, heeft lang bij de rederij gevaren. „Een prachttijd. Ik ben nog steeds trots als een schip met de vlag van Hapag hier de haven binnenloopt. Dan denk ik: daar heb ik ook bij gediend.”

De rederij is Noord-Duits tot in haar diepste nerven, met een geschiedenis die teruggaat tot het midden van de negentiende eeuw. Maar aan die onveranderlijk lijkende identiteit kan binnenkort wel eens een einde komen. Hapag-Lloyd is inzet van een overnamegevecht waarvan de echo weerklinkt tot in de Berlijnse politiek. Het gaat om veel meer dan de koop van een willekeurige onderneming door een andere. De belangen van Hamburg zijn in het geding, de maritieme eer van een hele streek – ja, zelfs het staatsbelang zou in de strijd om de rederij een factor zijn.

Hapag-Lloyd dreigt te worden verkocht aan buitenlandse concurrenten. In het trotse Hamburg heerst dientengevolge al maandenlang alarmfase 1. De prominentste inwoner van de stad, oud-bondskanselier Helmut Schmidt, heeft zich met zijn volle gewicht in de strijd geworpen. Hij is tegen verkoop aan het buitenland. En als Schmidt zich roert, weet Duitsland dat er echt iets aan de hand is.

Hapag-Lloyd is als „belangrijkste Duitse scheepvaartonderneming van beslissende betekenis voor Hamburg”, aldus Schmidt in een schriftelijke verklaring van enkele dagen geleden. Verkoop aan het buitenland „zou in ernstige mate afbreuk doen” aan het belang van Standort Duitsland in de maritieme sector, meent hij. De oud-bondskanselier van sociaal-democratische huize eist van de regering in Berlijn „een passend optreden”.

De opwinding is ontstaan toen enige tijd geleden het moederconcern van Hapag-Lloyd, de Duitse reisgigant TUI, door de Noorse grootaandeelhouder John Fredriksen gedwongen werd Hapag-Lloyd uit TUI te halen en als afzonderlijk bedrijf te verkopen. TUI is sinds 1997 voor 100 procent eigenaar van de Hamburgse rederij. Fredriksen, reder in Oslo en overigens een man met een scherp oog voor ondermaats presterende bedrijven, liet TUI weten dat hij weinig heil ziet in de halfslachtige aanpak van het moederconcern. Toeristische reizen aanbieden en een rederij efficiënt besturen gaan volgens hem niet goed samen.

Sindsdien staat Hapag-Lloyd in de etalage. De stijgende olieprijs, met zijn dramatische effect op scheepsdiesel, vertraagde de verkoop. Fredriksen hoopte aanvankelijk op een opbrengst van 7 miljard euro, maar dit voorjaar liet hij weten dat „het optimale moment” voor verkoop van Hapag-Lloyd was verstreken.

De rederij moet nu een bedrag van tussen de 3 en 6 miljard euro opbrengen. Enkele potentiële kopers hebben inmiddels afgehaakt. Maar er is één serieuze buitenlandse gegadigde overgebleven: Neptune Orient Lines (NOL) uit Singapore, een containerrederij waarachter het staatsfonds Temasek (‘stad aan de zee’) zich verstopt.

Op het moment dat duidelijk werd dat het maritieme erfgoed wel eens in niet-Duitse handen zou kunnen vallen, werd in Hamburg een consortium gevormd met als doel Hapag-Lloyd voor de Hanzestad te behouden. Hamburgs burgemeester Ole von Beust: „We zullen alles doen wat politiek en financieel mogelijk is om de rederij hier te houden.” Zijn wethouder voor Financiën zegde een onbekend bedrag toe, waarvan in Hamburg het gerucht gaat dat het om 300 tot 500 miljoen euro gaat.

Minstens zo belangrijk is de persoonlijke deelname aan het consortium van de Hamburgse miljardair Klaus-Michael Kühne, grootaandeelhouder van het expeditiebedrijf Kühne & Nagel, en van de Hamburgse bankier Christian Olearius van het discrete stedelijke bankhuis M.M. Warburg. Deze ‘Hamburgse adel’ bedacht een passende naam voor hun consortium: ‘Albert Ballin’, naar de joodse reder, Hapag-directeur én patriot die aan het einde van de negentiende eeuw zo’n grote rol speelde in de groei van de Hamburgse haven. Ballins contacten met keizer Wilhelm II bezorgden hem de bijnaam ‘reder des keizers’.

Neptune Orient Lines zou voor Hapag-Loyd 3 miljard hebben geboden, maar een bevestiging van dat bedrag is niet te krijgen. Wat het consortium ‘Albert Ballin’ biedt, is onbekend. Complicerende factor is de schuldenlast van de rederij. Moederconcern TUI zou Hapag-Lloyd volgens ingewijden financieel hebben „leeggezogen” en hebben opgezadeld met schulden. „Onze schepen zijn tot en met de schoorsteenpijp verhypothekeerd”, zegt een medewerker desgevraagd.

In Hamburg kijk men vol verwachting, maar ook met zorg, naar hoe de politiek in Berlijn omgaat met de verkoop van Hapag-Lloyd. De regering van bondskanselier Angela Merkel heeft zojuist een wetsvoorstel ingediend dat ondernemingen die van strategisch belang voor de Bondsrepubliek zijn, beschermt tegen overname of deelname door buitenlandse investeerders. Belangrijk criterium voor een verkoopverbod is bedreiging van de nationale veiligheid of het openbare leven.

Minister Michael Glos van Economische Zaken zei onlangs dat het iedereen vrijstaat om Hapag-Lloyd te kopen en dat de regering niet van plan is een buitenlandse overname of deelname te vetoën. De Hamburgers waren zwaar teleurgesteld. Vakbondsbestuurder Wolfgang Rose verwijt de minister „lichtzinnigheid”. Volgens de bond is Hapag-Lloyd een strategisch bedrijf. En wat doe je in noodgevallen met het zeetransport als de belangrijkste onderneming daarvan dadelijk buitenlands is?

De Hamburgse wethouder Axel Gedaschko formuleerde het twee weken geleden in het Hamburger Abendblatt nog iets scherper. „Ik zou wel eens willen weten of het de minister ook koud laat als BMW wordt verkocht.” Het automerk zetelt in München en Glos is afkomstig uit Beieren. De bewindsman gaf echter geen krimp.

Tot 26 september zijn biedingen op Hapag-Lloyd mogelijk. Het is Neptune Orient Lines tegen ‘Albert Ballin’, oftewel Singapore versus Hamburg. In de Elbestad kan niemand zich voorstellen dat Hapag-Lloyd wordt vervreemd. Hulpschipper Bernd van de toeristenbarkas, burgemeester Ole von Beust, ondernemer Klaus-Michael Kühne – voor hen zou Hamburg zonder zijn rederij zichzelf niet meer zijn.