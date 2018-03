HBOS wordt de facto overgenomen

HBOS is een van de snelst groeiende banken van de laatste jaren – beter gezegd, was. Formeel wordt de overname voor 12,2 miljard pond (15,4 miljard euro) door concurrent Lloyds TSB gepresenteerd als een ‘fusie’, in werkelijkheid is HBOS haar onafhankelijkheid kwijt en maakt Lloyds er voortaan de dienst uit.

Veel keus had de leiding van HBOS, eigenaar van Halifax, de grootste hypotheekverstrekker van het land, niet. De koers van het HBOS-aandeel kelderde de afgelopen dagen pijlsnel op de beurs. Was die maandag nog 2,5 pond, gisterochtend was die gedaald tot 88 pence. Verzekeringen van de bank en van de toezichthouder op de financiële markten FSA dat ze aan haar verplichtingen kon blijven voldoen maakten geen enkele indruk op beleggers.

Die bleven zich zorgen maken over de miljoenen uitstaande hypotheekleningen van de bank, terwijl de huizenprijzen snel dalen en de kredietverlening steeds stroever verloopt. De vrees bestond bovendien dat de 22 miljoen klanten van HBOS, die ook de Bank of Scotland omvat, massaal geld zouden gaan opnemen uit angst voor een faillissement. Hetzelfde gebeurde vorig jaar met het veel kleinere Northern Rock, dat uiteindelijk werd genationaliseerd.

De regering van Gordon Brown, die veel kritiek kreeg voor de aarzelende wijze waarop ze in de crisis rond Northern Rock opereerde, toonde dit keer meer slagvaardigheid. Brown en zijn minister van Financiën Alistair Darling speelden achter de schermen een actieve rol bij de totstandkoming van de overname van HBOS.

De regering polste ook andere grote Britse banken, maar die verlangden forse garanties van de regering bij een overname. Lloyds TSB, dat zich vorige herfst ook al had gemeld voor een mogelijke overname van Northern Rock, was minder kieskeurig.

De bank, die nog maar een paar jaar geleden minder waard was op de beurs dan HBOS, neemt nu feitelijk haar concurrent over via een aandelenuitgifte, waarbij beleggers voor elk van hun HBOS-aandelen 0,83 aandeel van Lloyds ontvangen. De aandeelhouders van beide banken moeten de deal overigens nog goedkeuren.

Lloyds TSB had zich de laatste jaren onder leiding van zijn Amerikaanse topman Eric Daniels, bijgenaamd The Quiet American, nogal op de achtergrond gehouden, terwijl andere banken voortdurend aasden op nieuwe overnames. De bank daalde daardoor tot de vijfde plaats op de ranglijst van Britse banken. Nu slaat Lloyds echter een slag die de bank in één klap tot veruit de grootste maakt op de Britse thuismarkt. „Dit is een unieke gelegenheid om onze strategie te versnellen en uit te breiden en de leidende financiële groep van het Verenigd Koninkrijk te vormen”, aldus Sir Victor Blank, voorzitter van de raad van commissarissen.

Met de overname ontstaat een nieuwe financiële gigant op de Britse markt, die een relatie onderhoudt met zo’n 40 procent van alle Britse huishoudens, meer dan enige andere bank. In totaal zal ze een bedrag van 335 miljard pond hebben uitstaan aan hypotheekleningen, goed voor 28 procent van de markt. De bank zal tevens zo’n 24 procent van alle spaartegoeden en 35 procent van alle rekeningen courant in handen hebben, terwijl ze 25 procent van alle bankzaken behartigt voor kleinere bedrijven. Het bedrijf zal in totaal 139.000 werknemers tellen. De vakbonden vrezen echter dat de bedrijfsleiding wel eens 40.000 banen zou kunnen wegsnijden bij haar pogingen om de operaties van beide banken in elkaar te schuiven.

Normaal gesproken zou zo’n fusie op bezwaren zijn gestuit van toezichthoudende instanties uit concurrentieoverwegingen. De regering heeft echter al duidelijk gemaakt dat ze de fusie zal helpen doordrukken in het algemeen belang. De ondergang van HBOS zou voor de Britse economie een schok hebben betekend met onafzienbare gevolgen. Voor premier Brown zou het bovendien, aan de vooravond van het grote najaarscongres van de Labour Partij, zijn toch al enigszins wankele positie verder hebben ondermijnd.

Voor HBOS zijn de druiven zuur. Bank of Scotland, al 313 jaar actief in Schotland, expandeerde de laatste jaren snel. In 2001 fuseerde ze met Halifax, dat zich vooral toelegt op hypotheekmarkt. De nieuwe combinatie, voortaan HBOS geheten, groeide snel en profiteerde volop van de enorme groei op de woningmarkt.

Vooral in Edinburgh, het hoofdkwartier van de bank, werd er gisteren onthutst gereageerd. Alex Salmond, de premier van de Schotse regionale regering, voer uit tegen speculanten, die de bank de das zouden hebben omgedaan. Sommige gepensioneerden haastten zich intussen naar HBOS-filialen om een deel van hun spaartegoeden op te nemen.