Gilze-Rijen draait nu helemaal om helikopters

De splinternieuwe hangar is van verre zichtbaar en glanst deze ochtend in de zon. Hij is 170 meter lang en kan twaalf legerhelikopters van het type Cougar bergen. Verderop leggen bouwvakkers de laatste hand aan een immense hal, die onderdak gaat bieden aan de stukken grotere Chinook-toestellen. In een kleinere ruimte staan elders vier slanke, blauwe Alouettes geparkeerd, de favoriete helikopter van Hare Majesteit: hun onderkomen wordt royaal uitgebreid.

Wat hangars en onderhoudsgebouwen betreft is de vliegbasis Gilze-Rijen de laatste twee jaar vier keer zo groot geworden, vertelt majoor Robert de Jong in een van de hallen van het complex, waar monteurs bezig zijn een Apache-helikopter „een apk-beurt” te geven. De Jong („één uur vliegen vereist ruwweg zeven uur sleutelen”) zegt dat op de vliegbasis door de komst van het Defensie Helikopter Commando (DHC) ruim 20 hectare bos moest worden gekapt. Op de vliegbasis wordt 5,5 hectare daarvan gecompenseerd, daarbuiten nog eens 25 hectare.

Het ooit tamelijk bescheiden ‘kamp’ Gilze-Rijen in de gemeente Gilze en Rijen, waarvan de startbaan pas een ingrijpende opknapbeurt heeft gehad, is thans de grootste helikopterbasis van heel Europa, zegt commodore Theo ten Haaf in zijn pas opgeleverde hoofdkantoor dat nog naar verf ruikt. De kosten van de totale metamorfose van Gilze-Rijen bedragen zo’n 235 miljoen euro. Ten Haaf is vanaf begin dit jaar de commandant van de vliegbasis en de hoogste baas van het DHC waaronder álle tachtig helikopters van de krijgsmacht vallen.

Gilze-Rijen staat centraal in het DHC. Zo’n 80 procent van alle toestellen wordt, om efficiënter te werken en kosten te besparen, daar zo snel mogelijk ondergebracht. Soesterberg, de bakermat van de militaire luchtvaart, gaat per 1 januari 2009 dicht, waarna de ontmanteling van de gebouwen en bunkers aanvangt. De toestellen vertrekken op die basis, niet zonder weemoed. Zo gingen vorige week vier Cougars voor de laatste keer in formatie de lucht in, richting Gilze-Rijen. Het was een troost dat een kleine honderd militairen ze tijdens een ceremonie welkom heetten, en dat de vlag van ‘hun’ 300 Squadron tegelijk mee naar Brabant verhuisde.

Gilze-Rijen wordt ook de thuishaven van de overige dertien Cougars met standplaats Soesterberg die nu in onderhoud zijn, in het buitenland oefenen of deelnemen aan de missie in Afghanistan. Eind augustus landden al de vier Alouette-helikopters op Gilze-Rijen, na ruim veertig jaar Soesterberg. Buiten Brabant hebben nog slechts twintig defensiehelikopters een eigen home: zeventien toestellen, van het type Lynx, blijven op Maritiem Vliegkamp De Kooij in Den Helder, drie reddingshelikopters in Leeuwarden.

De vliegbasis Gilze-Rijen ligt langs de oude tweebaansweg van Breda naar Tilburg. Peter van Dongen fietst daar vaak. Zittend op een caféterras bij de vliegbasis zegt hij te ervaren dat „het gebulder” van helikopters momenteel „zeker toeneemt”, en dat hij daarvan last heeft. Hetzelfde geldt voor de inwoners van Gilze en Rijen, weet hij. „Misschien raken die er aan gewend, leggen ze zich er bij neer.”

Commodore Ten Haaf vertelt dat Gilze en Rijen moet leven met „de lusten en de lasten” van de groei van de vliegbasis. „Zeker, er gaat meer gevlogen worden, dus zal de geluidsoverlast toenemen. Maar die blijft wél binnen de normering.” Ten Haaf wijst er op dat het aantal werknemers (nu ongeveer duizend) uiteindelijk zal oplopen naar ruim 2.200. „Dat zal het verenigingsleven in de dorpen een impuls geven, en de hotels in de buurt profiteren nu al van onze medewerkers die tijdelijk een slaapplaats zoeken.”

Burgemeester René Roep zegt dat Gilze en Rijen al decennialang „prettig is verbonden” met de vliegbasis, die zich ook voor de bevolking inspant. „Het is een fantastisch bedrijf, dat letterlijk en figuurlijk midden in onze gemeenschap staat”, vindt Roep. „Veel jongeren hier kunnen er bijvoorbeeld werk vinden, doordat de vliegbasis goed contact onderhoudt met hun opleidingen.” Ook de middenstand en het verenigingsleven profiteren van Gilze-Rijen, meldt hij. „Het zou bijna een ramp voor onze gemeente zijn geweest als Gilze-Rijen was gesloten in plaats van Soesterberg.”

Als gevolg van de spectaculaire groei van de vliegbasis mag Gilze en Rijen vierhonderd extra woningen bouwen. „We voeren bij de toewijzing daarvan geen voorkeursbeleid voor de luchtmacht”, legt Roep uit. Hij schiet in de lach. „Rijen bouwde ooit een speciale wijk voor militairen, met blauwe huizendaken voor de officieren en rode voor de soldaten. Dat moet je niet meer willen hebben.”

„Daar stijgt er weer een op”, zucht fietser Van Dongen op het terrasje vlakbij de vliegbasis. „Veel herrie hoor, nietwaar? Hij zal wel richting Bommelerwaard gaan, om te oefenen.” Het Maas-Waalgebied is een geliefd trainingsgebied van de luchtmacht omdat er laag gevlogen kan worden. In december vorig jaar zat de Bommelerwaard enkele dagen zonder stroom toen piloten van een Apache tegen hoogspanningskabels vlogen. Defensie kreeg de wind stevig van voren van de bevolking, waarvan een deel nu nog moppert.

Commodore Ten Haaf, zelf Apache-vlieger van het eerste uur, zegt dat die oefenvluchten blijven doorgaan. „Dat moet, omdat mijn personeel goed getraind moet blijven. Niet zo lang geleden bracht een van onze Apaches in Afghanistan dertig Britse soldaten in veiligheid, terwijl hij met zijn kont tegen een rots hing. Voor zo’n prestatie moet je perfect voorbereid zijn, anders gaat het mis.”

De hoogste baas van Gilze-Rijen wijst er op dat Defensie haar oefenvluchten in Nederland maximaal spreidt. Zo opereren de helikopters ook in de buurt van Deelen, boven de Zuid-Hollandse eilanden en in Zeeland. Defensie herinnert de bewoners van de betrokken gemeenten er in tal van voorlichtingsavonden ook aan dat van de 12.000 uren die zijn toestellen jaarlijks vliegen er slechts 3.500 in Nederland worden afgewerkt. Bij zo’n 1.500 uur gaat het om laagvliegen waarvan het Maas-Waalgebied kan rekenen op 500 uur.

„Dat is nog meer dan genoeg”, klaagt fietser Van Dongen bij de vliegbasis, waar de bouwvakkers de komende tijd nog werk genoeg hebben.