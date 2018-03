Gezond dieet, veel bewegen en yogahoudt de cellen jong

ROTTERDAM. Wie zichzelf goede leefgewoonten aanleert, doet zijn immuunsysteem een groot plezier. Want dat verhoogt de hoeveelheid van het enzym telomerase, dat een cruciale rol speelt bij het tegengaan van veroudering. Een onderzoek dat deze week `early online` in The Lancet verscheen, laat zien dat een gezond dieet, goede ontspanningsoefeningen en lichaamsbeweging bij mannen met prostaatkanker het telomeraseniveau in afweercellen omhoog haalde. Telomeren zijn moleculen die de uiteinden van chromosomen - opgerold DNA - beschermen in iedere lichaamscel. Bij iedere celdeling worden de telomeren korter. De lengte ervan is een maat voor de ouderdom van een cel. Korte telomeren zijn ook een kenmerk van het risico op een slechter verloop van diverse soorten kanker. Het enzym telomerase repareert en verlengt de telomeren. Dertig mannen met een milde vorm van prostaatkanker aten drie maanden lang onder andere maar 10 procent vet en veel groenten, fruit, granen en onbewerkt voedsel. Verder deden ze aan wandelen, yoga-achtige oefeningen en ontspanningstechnieken zoals meditatie.Na drie maanden was de telomeraseactiviteit in de bloedcellen verhoogd met 29 procent, vergeleken met daarvoor.