Gele kaarten voor Ayaan en Máxima

Jonathan Israel is een Britse historicus, gespecialiseerd in de Verlichting en in Nederland. Die twee onderwerpen hebben met elkaar te maken. Het was dus een aardig idee van Max Pam, onlangs uitgeroepen tot Vrijdenker van het Jaar, om in Oxford bij Israel langs te gaan en hem commentaar te vragen op enkele recente Nederlandse televisiebeelden, gerelateerd aan wat minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) het verlichtingsfundamentalisme noemt. Het programma, Bijna zo erg als de Denen, werd gisteren uitgezonden door HUMAN in het kader van de aan de stichting De Vrije Gedachte toegekende zendtijd.

Pam en zijn buiten beeld blijvende medesamensteller Amanda Kluveld wilden wat historische context leveren voor het in Nederland soms hoog oplopende debat over religie en vrijheid van meningsuiting. Dat is namelijk al zo oud als Spinoza (1632-1677), over wie Israel veel publiceerde. Maar het lijkt er ook een beetje op dat de eminente buitenlander als scheidsrechter wordt gevraagd een objectief oordeel te vellen over de stand van de natie. Dat oordeel valt nogal genuanceerd uit.

In grote lijnen staat Israel aan de kant van Pam. Het programma begint met een liedje uit 1977 van de Engelse cabaretier John Dowie, waarin hij de Nederlanders beschimpt: alleen aan de Denen heeft Dowie een groter hekel. Israel legt uit dat de kritiek op de lompheid en impertinentie van de Nederlanders al eeuwenoud is en ontstond doordat buitenlandse aristocraten in ons land geconfronteerd werden met een weinig eerbiedige houding van het gemene volk. Die democratische en egalitaire houding vond zijn oorsprong in The Dutch Rebellion – ondertiteld als ‘de Tachtigjarige Oorlog’ hoewel historici tegenwoordig spreken van ‘de Opstand’ – een opstand tegen het despotisme van monarchen. De Republiek der Verenigde Nederlanden liep vooruit op de Verlichting. Israel noemt ‘verlichting’ in combinatie met ‘fundamentalisme’ een contradictio in terminis. Wie zich daarvan bedient moet wel erg onontwikkeld zijn, want het rationalisme van de verlichting staat per definitie open voor andere inzichten.

Tegelijkertijd constateert Israel in het huidige Nederlandse debat een zekere obsessie met het recht om te kwetsen. Hij noemt Ayaan Hirsi Ali in haar latere uitingen, zoals het scenario van Submission, eerder dogmatisch dan verlicht. Geconfronteerd met de ontmoeting van cabaretier Hans Teeuwen met de Meiden van Halal lijkt Israel aanvankelijk geamuseerd. De drie moslimzusjes verweerden zich tegen Teeuwens grievende spot, maar hij verweet hun op zijn beurt het religieuze monopolie op gekwetst worden. „Ik zie weinig televisie”, stelt Israel, „maar ik geloof dat je zo’n scène in Engeland of Amerika niet snel zult tegenkomen.” Hij geeft Teeuwen gelijk, maar heeft ook sympathie voor de meisjes: „Kwetsen is nodig als je er iets mee kunt duidelijk maken, maar niet onder alle omstandigheden toegestaan. In de twintigste eeuw is geen groep zo beledigd als de Joden, en ik heb alle begrip voor hun overgevoeligheid als dat opnieuw gebeurt.”

De uitspraak van prinses Máxima dat ze dé Nederlandse identiteit niet heeft kunnen ontdekken noemt Israel „onverstandig.” Er is wel degelijk een Nederlandse identiteit, althans sinds de Opstand. „Het is moeilijk voor iemand die uit een land met een meer autoritaire traditie komt om die te herkennen. Juist iemand uit Argentinië zou zeer voorzichtig moeten zijn om hier uitspraken over te doen, en de gevoeligheid moeten onderkennen.”

De door Pam en Kluveld geraadpleegde scheidsrechter deelt dus zowel gele kaarten uit aan Máxima en Rouvoet als aan Ayaan. Bij de botsing tussen Teeuwen en de Meiden van Halal fronst hij de wenkbrauwen, maar laat doorspelen om de vaart in de wedstrijd te houden.

Pam en Kluveld bewijzen met hun programma geen fundamentalisten te zijn maar ruim baan te geven aan tegenspraak en nuanceringen. Die gelden ook de huidige zelfkritiek over de verruwing van het debat in Nederland. Volgens deze voormalig hoogleraar Nederlandse geschiedenis zijn we altijd een gidsland geweest, als het gaat om het formuleren van ongezouten meningen.