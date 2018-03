Geen auto voor grote ego?s

Je hebt mensen die je nooit herkent, van wie je de naam nooit weet, hoe vaak je ze ook ziet. Ze hebben niets waarmee ze zich van anderen onderscheiden. Ze gaan op in de massa. Kleurloos. Vormloos. Anoniem.

Je hebt ook van die onzichtbare auto’s. Ze vangen je blik niet. Ze gaan op in het verkeer. Je hebt er juist in gereden en je weet nu al niet meer hoe ze eruitzien. Zonder het aanknopingspunt van een nummerbord vind je ze op het parkeerterrein nooit terug.

Zo’n auto is de Chevrolet Epica, een pathetische naam voor deze grijze duif van een wagen. In de VS wordt het model verkocht onder de naam Daewoo Tosca. Begrijpelijk.

Het onopvallende uiterlijk is misleidend. Misschien vormt het wel het hart van een vernuftig marketingconcept. Let maar niet op mij, maar intussen. Dit is geen wagen voor grote ego’s. Dit is een verwenauto voor stille genieters.

De vorstelijke bestuurdersstoel – verwarmd, elektronisch instelbaar – zit als troon. De automatische versnellingsbak schakelt soepel en gedienstig. Het snelheidsgevoelige stuursysteem maakt laveren tot genot.

Een elektronisch kompas op het overzichtelijke dashboard geeft intussen de rijrichting aan. Zelfs de meest zwaarwichtige passagiers baden in een zee van ruimte. Ze kunnen een partijtje schaak spelen, ook bij hoge snelheid, zonder dat de stukken staan te trillen. Zes airbags behoeden hen voor de rampzalige gevolgen van een onverhoopt ongeluk.

Wachtend voor een stoplicht kan de gedachte je bespringen dat hij is afgeslagen. Zo stil is de motor. Geen geronk, geen gezoem, geen zucht die een dergelijke gedachte overstemt. Als je een motor hoort, is het die van de auto naast of achter je.

Voor wie niet tegen stilte kan, is een uitstekende audio-installatie ingebouwd, met vier luidsprekers. Die maakt de Chevrolet Epica tot een rijdende geluidsstudio. Luisterend naar de Congolese zanger Lokua Kanza klinken opeens instrumenten die je thuis nooit hebt gehoord. Muzikale grapjes van de Franse zangeres Camille komen voor het eerst tot hun recht.

Wat je als supporter van het openbaar vervoer niet meer voor mogelijk had gehouden, gebeurt. Je kunt je voor het eerst in vijftien jaar weer voorstellen, dat je een auto koopt. Dat je verder van je werk gaat wonen. Om maar dagelijks heel lang onderweg te kunnen zijn.

Je verkneukelt je al bij de gedachte aan vertrouwde cd’s die je als nieuw zult horen. Aan verslagen van voetbalwedstrijden, waarbij je het gieren van de bal hoort en het bollen van het net. Volmaakt gelukkig. Volmaakt alleen.

Dat soort buitensporige, egocentrische, monomane verlangens roept de Chevrolet Epica op. Maar goed dat je daar aan de buitenkant niets van ziet.

Dick Wittenberg

Dick Wittenberg is redacteur van NRC Handelsblad. Hij leent af en toe een auto van Greenwheels.

Lees eerdere Testritten op nrc.nl/wielen