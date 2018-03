'Fraude' bij schoolvoetbal

Directeur Ruitenberg van basisschool Willibrordus uit Bovenkarspel noemt het een betreurenswaardig misverstand. De keepster in het meisjeselftal van groep acht zat al in de brugklas toen ze vorig jaar met haar team het landelijke KNVB Schoolvoetbaltoernooi won. Dat mag niet. Gevolg: het team moet de gewonnen schaal inleveren. Er was onduidelijkheid over het reglement, zegt Ruitenberg. Daarin staat dat ‘dispensatiespelers’ zijn toegestaan, ofwel kinderen van dertien jaar die zijn blijven zitten. „Er staat dat dispensatiespelers ‘mogen aantreden namens dezelfde school als de andere teamleden’. Onze voetballeiding heeft ‘namens dezelfde school’ geïnterpreteerd als: ook als ze al van school af zijn.” (NRC)