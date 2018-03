Film van de dag

The Wedding Date. Deze film lijkt op de Engelse romantische komedies die werden gemaakt in de slipstream van Four Weddings and a Funeral. De plot werd geleend van Pretty Woman maar dan met een man. Hier huurt Kat (Will & Grace-ster Debra Messing) voor 6.000 dollar gigolo Nick Mercer (Dermot Mulroney) die haar moet vergezellen naar de trouwerij van haar halfzussen in Engeland. Als date, maar ook om haar ex hopeloos jaloers te maken. Complicerende factor: de mannelijke hoer wordt verliefd op haar en zij stiekem ook wel een beetje op hem als ze Nick Mercer in zijn volle naaktheid ziet douchen. Echt leuk of verrassend wil het maar niet worden, maar er is vandaag écht geen betere film op televisie. En voorspelbaarheid kan soms ook zo zijn eigen genoegens opleveren. Verstand op nul dus. (Clare Kilner, 2005, VS), Net 5, 20.30-22.10u.

André Waardenburg