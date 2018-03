FIFA onderzoekt discriminatie

ZURICH, 18 sept.De wereldvoetbalbond FIFA gaat onderzoek doen naar de racistische beledigingen van Kroatische voetbalfans aan het adres van de Engelsman Emile Heskey. De Kroaten maakten vorige week tijdens het WK-kwalificatieduel in Zagreb oerwoudgeluiden richting de spits.De FIFA stelde de Kroatische voetbalbond disciplinaire maatregelen in het vooruitzicht. Tijdens het afgelopen EK moest de bond al ruim 12.000 euro betalen voor wangedrag van de eigen fans.Engeland won het duel in Zagreb met 4-1.