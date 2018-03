Excellent KCO bewijst zichzelf

Klassiek Kon. Concertgebouworkest o.l.v. Mariss Jansons m.m.v. Krystian Zimerman, piano. Gehoord: 17/9 Concertgebouw Amsterdam. Herh.: 18, 19, 21/9.

Voor het eerst in de 120-jarige geschiedenis van het Koninklijk Concertgebouworkest concerteerde het orkest gisteravond met het predikaat ‘internationaal excellent’, op Prinsjesdag verleend door minister Plasterk, samen met anderhalf miljoen euro extra per jaar. Ooit benoemde staatssecretaris Rick van der Ploeg het orkest tot ‘boegbeeld’ van de Nederlandse cultuur, maar de financiële voordelen daarvan werden snel wegbezuinigd.

Excellent was zeker de uitvoering van het Pianoconcert (1987) van Witold Lutoslawski met de bevlogen solist Krystian Zimerman, aan wie het stuk is opgedragen. Het is een mix van ‘modern’ en ‘ouderwets’, die destijds furore maakte als een doorbraak in het eigentijdse componeren. Maar het begin met vogelgekwetter is volstrekt vanzelfsprekend in dit Messiaen-jaar en de laat-romantische passages lijken inmiddels vooral ironisch en bijna grotesk. Voor de superkrachtige finale kwam Zimerman zelfs los van zijn pianokruk.

De Vierde symfonie van Bruckner kreeg onder leiding van chef-dirigent Mariss Jansons een unieke vertolking: na een zeer voorzichtig begin geleidelijk aan met een perfect gedoseerde dynamiek opgebouwd, met een afwisseling van strenge en lyrische passages, soms teder en liefdevol langzaam, dan weer onstuimig voortstormend.

Maar waar men zo vaak een een gestaalde, uniforme klank hoort, ging het Jansons vooral om de detaillering de klank, die hij steeds weer uiteen rafelde en dan weer samenbond. Het was een extra laag in in deze Bruckner: niet alleen excellent maar vooral ook grandioos en overweldigend vervoerend.