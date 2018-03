Meer dan 400 Europese jongeren tonen hun professionele skills op het gebied van o.a. mode, creatieve technieken, IT, industrie, bouw, transport en zorg van 18 tot 20 september in Ahoy in Rotterdam. Gepland zijn skills-wedstrijden en levendige debatten; 49 beroepen krijgen de aandacht.

Nieuw beroep nodig? www.euroskills2008.eu