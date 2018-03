EU praat veel maar bereikt minder bij VN

Meer dan duizend vergaderingen per jaar houden ze met elkaar, de diplomaten van de landen van de Europese Unie bij de Verenigde Naties in New York. Bij ieder belangrijk onderwerp op de VN-agenda proberen ze tot een gemeenschappelijk EU- standpunt te komen.

Maar al het intern EU-overleg ten spijt is de politieke invloed van Europa de afgelopen jaren dramatisch gedaald, zo blijkt uit een rapport van de denktank European Council on Foreign Relations (ECFR) dat gisteren werd gepubliceerd.

ECFR-onderzoekers bestudeerden statistieken over de steun van VN-landen voor Europese standpunten over mensenrechten, vrijheden en multilateralisme. Hieruit komt naar voren dat in de jaren negentig 72 procent van de VN-leden dezelfde posities innamen als de EU. Maar bij de laatste twee sessies van de Algemene Vergadering , in 2006 en 2007, stemde slechts 48 respectievelijk 55 procent van de landen met de EU mee. „De oppositie tegen de EU is groeiende, aangezet door een breed levend verzet tegen Europese pogingen om mensenrechten te bevorderen”, aldus de denktank.

In plaats daarvan kiezen swing voters als Afrikaanse en Aziatische landen in toenemende mate voor de posities van Rusland en China, de twee niet-westerse leden van de Veiligheidsraad en „de voornaamste verdedigers van de traditionele soevereiniteit”. Moskou en Peking kregen in de jaren negentig ongeveer de helft van de leden achter zich bij belangrijke stemmingenin de Algemene Vergadering. Nu is dat percentage opgelopen tot ruwweg driekwart.

Volgens de ECFR is dit niet alleen het gevolg van het populaire verzet van de Russen en Chinezen tegen het westerse missiebesef over mensenrechten, maar ook maar ook van hun „diplomatieke vaardigheden in het bespelen van het VN-systeem”. De Finse premier Martti Ahtisaari, de voorzitter van de denktank, zegt dat de EU „collectief gefaald heeft” in de VN en roept de Unie op om „nieuwe manieren te ontwikkelen om stemmen te winnen”.

Lees het volledige rapport op ecfr.eu

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Ahtisaari

In het bericht EU praat veel maar bereikt minder bij VN (18 september, pagina 5) wordt Martti Ahtisaari premier van Finland genoemd. Hij is voormalig president van Finland.