EU-landen tegen importheffing op Chinese schoenen

Brussel, 18 sept. De Europese importheffing op nieuwe schoenen uit China en Vietnam verdwijnt waarschijnlijk. Een meerderheid van EU-landen toonde zich gisteren tegen de heffing, ondanks verzet van Italië en andere landen met veel schoenfabrikanten. De heffing is twee jaar geleden ingesteld, omdat Chinese en Vietnamese fabrikanten veel staatssteun ontvingen. De heffing van 10 à 16 procent zou eigenlijk in oktober aflopen, maar de Europese Commissie wilde de heffing nog vijftien maanden voortzetten voor onderzoek. De Commissie mag zelf beslissen, maar had de EU-landen raad gevraagd.