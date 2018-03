EP bespaart miljoenen dankzij kapot dak

Het Europees Parlement heeft tussen de drie en vier miljoen euro bespaard door noodgedwongen twee plenaire vergaderingen te houden in Brussel in plaats van in Straatsburg. Dit meldde de nieuwswebsite EUobserver gisteren. Het dak van de plenaire zaal van het Europees Parlement stortte in augustus deels in. Na ontdekking van meer zwakke plekken moesten 781 Europarlementariërs deze maand twee keer uitwijken naar Brussel.

Doordat de parlementariërs in Brussel bleven, bespaarde het parlement onbedoeld ongeveer 1,2 miljoen euro per vergadersessie aan reis- en verblijfkosten. Verder werd 1,5 à 2 miljoen euro bespaard op elektriciteitskosten en onderhoud.

Het Europees Parlement is het enige parlement ter wereld dat op twee locaties vergadert. Politici, medewerkers en tolken verhuizen voor vier à vijf dagen per maand van Brussel naar Straatsburg. Naar schatting kost het pendelen de Europese belastingbetaler zo’n 200 miljoen euro per jaar. In 2006 tekenden ruim een miljoen mensen een internetpetitie tegen het reiscircus. Dit had echter geen effect.

De vergaderingen in de Franse stad zijn namelijk verplicht op grond van het EU-verdrag. De Franse regering weigert dit privilege op te geven, wegens het prestige en de inkomsten voor de hotels en restaurants in Straatsburg. De burgemeester van de stad, Roland Ries, heeft de parlementariërs opgeroepen zo snel mogelijk terug te komen naar zijn stad om de schade voor de lokale economie te beperken, aldus het tweewekelijkse tijdschrift Parliament Magazine.

Volgens Ries is de sluiting van het gebouw tijdelijk en is er geen reden om de vergaderingen in de toekomst in Brussel te houden. Hij suggereerde ook dat critici moeten overwegen om het parlement definitief naar Straatsburg te verhuizen.