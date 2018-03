Enquist stopt misschien niet

Anna Enquist zegt niet te stoppen met schrijven en verklaart ‘verbaasd’ en ‘geïrriteerd’ te zijn door alle ophef na het nieuws over haar vermeende afscheid. Dinsdag bracht tijdschrift Opzij in een persbericht naar buiten dat Enquist na voltooiing van haar nieuwe roman zou stoppen. ‘Het is met schrijven denk ik gewoon wel klaar’, had ze in een interview met Opzij gezegd. De ergernis, aldus haar uitgever, gold naast het ‘botte’ persbericht ook dat veel pers het bericht zonder verificatie overnamen. ‘Een schrijver is geen voetballer, schrijvers kondigen zelden het einde aan van hun carrière’, aldus Enquist. Volgens Opzij was het stuk aan haar voorgelegd. „Voor zover ik weet waren er geen opmerkingen”, aldus de hoofdredacteur. (NRC)