Elfje met de stem van een bootwerker

Die stem! Ze zegt het zelf ook. „Dan werd ik gecast als mooi jong meisje. Tot ik mijn mond opendeed. Maar ik heb nu eenmaal altijd een diepe stem gehad.” Diep? Zeg maar gerust onderzeeërdiep. Ze ziet eruit als een elfje, maar praat als een bootwerker.

Misschien denkt de op 29 december 1959 in New Orleans geboren Patricia Davies Clarkson dat dat wel een beetje de reden is dat ze nooit helemaal is doorgebroken als filmster. Terwijl ze toch het uiterlijk van een Amerikaanse Isabelle Hupert heeft: frêle, getergd en ‘aardbeiblond’, zoals dat in het Engels zo mooi heet.

Maar ze kan ook net zo kil en ongrijpbaar zijn als Tilda Swinton. En dan weer is ze net zo kwetsbaar als Julianne Moore – als die stem haar niet tot het meisjes uit de achterbuurt had gepromoveerd. Dus speelde ze in Todd Haynes’ Far from Heaven (1999) – waarin Julianne Moore mocht schitteren als ongelukkige huisvrouw – de buurvrouw, de vriendin, de schaduw.

Toneel bracht uitkomst. Dan moet je tot op het schellinkje kunnen dragen. Dus voordat ze in 1987 in Brian de Palma’s The Untouchables haar speelfilmdebuut maakte als Kevin Costners echtgenote, was Patricia Clarkson vooral te zien in het theater.

Niet dat ze niet in films speelde, en in televisieseries. Ze stond tegenover Clint Eastwood en Liam Neeson in The Dead Pool als tv-verslaggeefster, die slachtoffer en prooi tegelijkertijd is in het dodelijke spelletje dat daar gespeeld wordt. Ze speelt een Fassbinder-actrice in Lisa Cholodenko’s lesbische filmhit High Art (1998). En ze was de voor de plot niet onbelangrijke vrouw van de gevangenisdirecteur in de Stephen King-verfilming The Green Mile (1999).

Tegen het einde van de vorige eeuw was Patricia Clarkson kortom een karakteractrice. The thinking man’s Meryl Streep werd ze ook wel genoemd, een actrice-die-alles-kan. De troostnaam voor bijrolacteurs, en nog net een beetje sneuer als het vrouwen betreft. Want terwijl mannen als karakteracteur een hele filmografie kunnen opbouwen en vanaf dag één toch een ster zijn, lijkt het alsof vrouwen die karakteractrice zijn, nu ja, alsof dat ‘karakter’ iets negatiefs is, net zoals vrouwen met te veel temperament.

Gelukkig zijn er ook nog genoeg regisseurs die zich niet door dat soort seksistische marketingoverwegingen laten leiden. En een paar van hen castte Clarkson in kort tempo in een reeks artistiek opvallende films. Sean Penn in The Pledge (2001), de Duitse Amerikaan Larry Fessenden in de culthorror Wendigo (2001), de broertjes Anthony en Joe Russo’s (protegees van George Clooneys productiemaatschappij) in de komische misdaadperikelen in Welcome to Collinwood (2002), Todd Haynes dus in Far from Heaven, Peter Hedges in zijn familiedrama Pieces of April (wat haar in 2004 een Oscarnominatie opleverde) en Thomas McCarthy in de verrassingshit van 2004, The Station Agent, als verloren ziel die af en toe de stationsknecht van een verlaten station in New Jersey aanrijdt. Opeens kreeg ze prijs na prijs en werd ze Indie Queen gekroond, een titel die voorheen aan veel jongere actrices was voorbehouden.

Ook deze maanden is ze niet van het bioscoopdoek weg te krijgen. Ze had een rolletje in de eetfilm No Reservations, was te zien in de puberhumor van Lars and the Real Girl, liet zich waardig bedriegen (en bedroog) in het Noel Coward-achtige Married Life (tegenover Pierce Brosnan en Chris Cooper), speelt de ex van Ben Kingsley in Elegy, en heeft het er maar wat moeilijk mee dat die nu op de veel jongere Penelope Cruz valt. Wat mag ze lekker vloeken in die film!

Maar ze is eerst te zien in de Theo van Gogh-remake van Blind Date. Daarin rookt ze, drinkt ze en danst ze in de wanhoop van haar personage.

