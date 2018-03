Eindigen met goed nieuws verplicht?

De visie dat alles wel goed zal komen deel ik op generlei wijze. De gevolgen van het dalen van de koersen op de aandelenbeurzen zijn voor de bedrijven nauwelijks van belang; bijeen goedlopend bedrijf met een cashflow die op orde is, is er niets aan de hand. Maar voor verzekeraars en pensioenfondsen, die hun toekomstige verplichtingen voor een groot gedeelte zeker proberen testellen op de aandelenbeurzen, zijn de gevolgen desastreus. De solvabiliteitsmarge zal zwaar onder druk komen te staan. Dat betekent dat men naar het instrument van premieverhoging zal grijpen. En dat is een directe aanslag op het besteedbare inkomen van de consument. De schijn die nu opgehouden wordt, komtvan pensioenfondsen die niet naar buiten treden met de gevolgen van deze crisis.