Eetaanvallen leer je online af

Patiënten die lijden aan de eetstoornis boulimia hebben baat bij therapie via internet. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek dat afgelopen week gepresenteerd is op een congres in Helsinki.

Aan de studie namen 105 patiëntes deel met boulimia. Vrouwen en meisjes (bijna nooit mannen) met deze aandoening wisselen eetaanvallen af met overgeven en vasten. Circa twintig weken therapie via internet bleek een volgens de onderzoekers ‘groot effect’ te hebben op de eetstoornis, vergeleken met controlegroepen die een zelfhulpboek kregen of op een wachtlijst stonden. De patiëntes hadden meer controle over hun gedrag, de eetbuien namen af.

De internettherapie is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, een vorm van therapie waarvan al bewezen was dat deze werkt bij boulimia. De therapie is gericht op het aanleren van gezond eetgedrag en zelfcontrole, en het veranderen van ongezonde gedachtenpatronen. Meestal werken therapeuten daarbij persoonlijk, onder vier ogen. Het nu gepresenteerde onderzoek laat zien dat de aanpak ook via internet werkt. Na een eerste telefonische diagnose heeft de patiënt alleen nog contact met haar therapeut via een beveiligde website. De therapeut geeft opdrachten, en evalueert die. De patiënt en de behandelaar chatten niet.

Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Alfred Lange, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij richtte tien jaar geleden het bedrijf Interapy op, dat verschillende internettherapieën heeft ontwikkeld. Volgens Lange heeft therapie via internet als voordeel dat de behandelaar niet direct hoeft te reageren. „De behandelaar moet binnen een werkdag reageren, maar dat geeft tijd genoeg om even rustig na te denken over het antwoord of te overleggen met collega’s. In een gesprek is daar geen tijd voor.”

Internettherapie voor boulimia is niet geschikt voor patiëntes met bijkomende psychische problemen, zoals anorexia, een verslaving of psychose. Lange: „Als bij de intake blijkt dat iemand psychotisch wordt, zichzelf ernstig beschadigt of suïcidaal is, dan is therapie via internet niet verantwoord. Het is dan beter dat iemand die persoon af en toe ziet. En als er sprake is van andere grote stoornissen, zoals straatvrees met paniekaanvallen, dan wordt daar voorrang aan gegeven.”

Over enkele maanden begint Interapy met het behandelen van boulimiapatiënten via internet.