Eerwraak is in Turkije een ziekte

„Nee”, zegt Cigdem Morgil, „niet elk verhaal over eerwraak is alleen maar ellende. Soms is er ondanks alles een sprankje hoop.” En dan vertelt Morgil, die een opvanghuis voor vrouwen in Istanbul runt, de lotgevallen van een meisje („haar naam mag ik niet geven”) dat ervandoor ging met de jongen van wie ze hield. Haar ouders, die bezwaar hadden tegen de relatie, waren woedend.

Op een dag sloten beide partijen vrede. Maar het meisje voelde dat er iets niet goed zat, vertelt Morgil. Er volgde een schietpartij waarbij de geliefde van het meisje werd gedood, door haar vader. Zelf werd ze tien keer geraakt. In het ziekenhuis wilde ze per se wakker blijven om de medische staf uit te kunnen leggen dat haar leven gevaar liep. „Ze heeft het overleefd en een nieuw leven opgebouwd”, zegt Morgil, die van huis uit psychologe is. „Zulke verhalen geven mij moed”.

En die moed is nodig want het gaat niet goed met de strijd tegen eerwraak in Turkije. Toen Turkije lid wilde worden van de Europese Unie, liet Brussel direct weten dat Ankara af moest rekenen met eerwraak. Maatregelen en campagnes volgden. „Twee jaar geleden heeft een onderzoekscommissie in het parlement zich met eerwraak beziggehouden”, zegt professor Hasan Tahsin Fendoglu, hoofd van de officiële Turkse mensenrechtencommissie, een door de regering ingesteld orgaan.

Fendoglu: „Ze hebben een rapport uitgebracht. Premier Erdogan liet toen weten dat iedereen, van staatsomroep TRT tot aan het directoraat-generaal Religieuze Zaken, de hoogste prioriteit aan deze kwestie moest geven.”

Maar een recent rapport van Fendoglu geeft aan dat het probleem nog lang niet de wereld uit is. In 2003 waren er 159 moorden in Turkije om eerwraak, in 2007 was dat opgelopen tot 231. Wellicht dat de statistieken bedriegen. Misschien dat er net zoveel moorden zijn als vroeger, maar dat deze wegens de nieuwe openheid hun weg vinden naar de statistieken. Maar de hoop het probleem snel op te lossen blijkt nu ongegrond te zijn geweest. „Eerwraak is een ziekte”, zegt Fendoglu. „Die moeten we genezen.”

Eerwraak is maar een onderdeel van het veel grotere geweld dat vrouwen in Turkije treft. „Er heerst hier nog zo’n mentaliteit van: als je van je vrouw houdt, dan sla je haar af en toe”, zegt Morgil.

Als er een probleem ontstaat, staan vrouwen vaak alleen. Neem de vrouw van 29 in het opvanghuis van Morgil. Ze komt daar sinds een maand bij van alle ellende die ze meemaakte. Ze vertelt dat ze twaalf jaar getrouwd was met een psychopaat, die, nadat hij zijn armen had opengesneden, haar alle hoeken van de kamer liet zien.

„Mijn zuster had het huwelijk voor mij geregeld”, vertelt ze. „Maar toen het mis ging, hoorde ik niets meer van haar. Misschien was ze bang dat ik met de kinderen naar haar toe zou komen.”

Ook haar moeder liet haar in de kou staan. „Ze zei: je hebt kinderen, blijf bij hem tot ze groot zijn, dan kun je weg”. Uiteindelijk besloot ze toch de benen te nemen – overigens niet vanwege zijn fysieke geweld, maar omdat hij haar bedroog.

Nog steeds loopt ze het risico dat ze in de trieste eerwraakstatistieken terechtkomt. Door haar man te verlaten heeft zij hem voor aap gezet. „Ik had hem aan de telefoon”, vertelt ze. „Hij zei: eerst vermoord ik je moeder, dan de rest van je familie en dan jou.”

Wil Turkije afrekenen met eerwraak, dan moet de mentaliteit in dit land veranderen, denkt professor Fendoglu. Die mentaliteit is simpel: vrouwen zijn de hoedsters van moraliteit, niet alleen voor zichzelf maar voor de hele familie. Als een vrouw een fout maakt (zoals er vandoor gaan met haar geliefde), zet ze haar hele familie voor schut. Die kan die schande alleen wegnemen door zelf de dame in kwestie aan te pakken.

Liberale Turken zeggen graag dat het probleem van de eerwraak beperkt is tot Zuidoost-Turkije. Maar uit het rapport van Fendoglu blijkt dat het een probleem is van heel Turkije. Het hoogste aantal moorden (167) had de afgelopen vijf jaar plaats in Istanbul, gevolgd door Ankara (144) en Izmir (121).

„Het is wel zo dat bijvoorbeeld in Istanbul alle moorden plaatshadden onder immigranten, die nog niet zo lang geleden vanuit het zuidoosten naar de stad zijn gekomen”, zegt Fendoglu.

Volgens hem is er uiteindelijk maar een oplossing: „Awareness”, zegt hij in het Engels – alles en iedereen moet dag in dag uit vechten om de mentaliteit te veranderen. Tot die strijd is gewonnen staat het opvanghuis van Morgil, dat mede werd betaald door de Europese Unie, in de frontlijn.

Het meisje van 29 is na een maand verblijf in het opvanghuis al weer wat opgekikkerd en ziet nu een toekomst voor zichzelf. „Praten met lotgenoten helpt”, zegt een van de medewerksters. „De vrouwen helpen elkaar en zien voorbeelden van lotgenotes die het gered hebben en een nieuw leven hebben opgebouwd”.