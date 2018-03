Een schurk met geweldige kuif

Mevlida Suljic zit op de achterste rij van rechtszaal één van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. In haar handen heeft ze een schrift met harde kaft en een potlood. Wanneer Radovan Karadzic de rechtszaal binnenkomt gaat er een rilling door haar lichaam. Bijna een minuut kijkt ze de voormalige politiek leider van de Bosnische Serviërs strak aan. „Als er geen glasplaat tussen ons zat, dan was ik hem aangevlogen”, zou de 41-jarige moslima uit Bosnië later zeggen.

Als rechter Iain Bonomy gisteren de eerste voorbereidende zitting opent – bedoeld om praktische kwesties te regelen – opent Suljic haar schrift en maakt schetsen van Karadzic. Hij staat voor het VN-hof terecht voor genocide en oorlogsmisdaden en Suljic zegt één van zijn slachtoffers te zijn. „Na de val van Srebrenica zijn mijn twee broers en vader gedeporteerd. Drie jaar geleden zijn ze gevonden in een massagraf en heb ik ze begraven. Maar ik krijg pas rust wanneer Karadzic en Mladic (de voormalige, nog voortvluchtige legerleider, cb) zijn veroordeeld.”

Tijdens de zitting adviseert rechter Bonomy de verdachte meerdere keren om zich bij te laten staan door een advocaat. „Ik ga niet passief toehoren hoe andere mensen dingen over mij beslissen”, zegt Karadzic resoluut. „Ik moet mijn verdediging in eigen hand houden om de waarheid vast te stellen.”

Karadzic vroeg Bonomy om het proces opnieuw te laten beginnen op het moment dat de aanklagers de nieuwe aanklacht hebben ingeleverd – inclusief de dertig dagen bedenktijd om schuldig of onschuldig te pleiten. Eind augustus zweeg Karadzic toen hij op deze vraag moest antwoorden, waarop rechter Bonomy, volgens de regels van het tribunaal, vaststelde dat Karadzic ‘onschuldig’ pleit. Aanklager Alan Tieger beloofde gisteren dat de aangepaste aanklacht maandag gereed is. Alle relevante tribunaalvonnissen en nieuwe documenten zijn daarin verwerkt, en dat staat, volgens Tieger, garant voor „een zeer efficiënt proces”. Bonomy vindt dat het allemaal te lang duurt.

Over twee jaar moeten de rechtszaken voor het VN-hof zijn afgerond en de aanklagers hebben haast. Karadzic niet en hij herhaalde zijn schriftelijk ingediende eis dat alle rechtszittingen niet alleen op band in het Bosnisch-Kroatisch-Servisch (de naam die het hof hanteert) worden vertaald, maar ook schriftelijk. En wel in het Servische, cyrillische schrift.

„Bosnisch-Kroatisch-Servisch is een verbasterde vorm van mijn taal, het Servisch, dat het intellectuele eigendom is van het Servische volk”, betoogde Karadzic. „Het tribunaal zegt dat er te weinig geld is om alles te vertalen. Maar als een winkel te weinig geld heeft, moet hij sluiten. Zou deze winkel ook niet beter zijn deuren sluiten?” Bonomy wees Karadzic erop dat hij al een bezwaarschrift heeft ingediend tegen een eerdere afwijzing. De VN-rechter kapte de betogen van Karadzic een paar keer resoluut af en hij waarschuwde hem „de rechtbank niet als platform te gebruiken voor publieke statements”.

Na afloop van de zitting oogt Suljic vermoeid. „Het viel mij zwaar om deze man van dichtbij te zien”, zegt ze. „Maar er is wel een hoofdstuk afgesloten. Ik kom niet weer. Hij is nog steeds de politicus met de rappe tong. Ik ga niet meer naar al die leugens luisteren. Ik wacht het vonnis thuis af thuis, in Sarajevo.” Ze laat de tekeningen in haar schrift zien. „Voor een lerares tekenen is zijn haar, die grijs welvende kuif, een uitdaging”, zegt ze. „Maar het blijft een schurk.”

Documenten en achtergronden op nrc.nl/karadzic