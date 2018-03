Een hoop no-nonsense en lelijkheid bij Canvas

Hoe wrakkiger het pand, hoe hipper het restaurant. Afbraak is het sleutelwoord tot een succesvolle eetgelegenheid. Hoe lelijker het gebouw, hoe populairder de eetgelegenheid. Betonnen wanden, graffiti op de muren, plastic planten, aftandse gordijnen. Wie gelooft er in 2008 nog in kaarslicht, tafelzilver en chansons als achtergrondmuziek?

In elk geval niet bij restaurant Canvas in Amsterdam in de Wibautstraat, een doorgaande weg met aan weerskanten van het asfalt foeilelijke gebouwen. Ruim baan voor de auto’s op weg van of naar de binnenstad. Architecten met wansmaak konden hier rond de jaren 60 hun gang gaan. De Wibautstraat is op die manier uitgegroeid tot de Amsterdamse versie van de Berlijnse Karl-Marx Allee. Lelijke gebouwen, veel verkeer.

Het zou dan ook misplaatst zijn hier een keurig Frans restaurant te beginnen, met een sfeer zoals je die leert te maken op de hogere hotelschool. Dit deel van de stad is lelijk, dus laat dat ook zo. En dat doet Canvas. Het restaurant is modern, no-nonsense, eigenlijk gewoon lelijk.

Objecten waarvan het onduidelijk is of ze stuk zijn of dat het een bedoeling heeft. Het begint al in de lift, waar het printplaatje met losliggende draden en elektronica van de liftknopjes uit de behuizing hangt. Wat maakt het ook uit. Bij het raam staan – jawel – de plastic kamerplanten. En elektrische nepkaarsjes op tafels. Het meubilair opgesteld als op een camping. Lange tafels met wankele stoelbanken. Achterin staat een dj te draaien. Elektronische muziek, niet te hard. Pas na een uur of negen gaat de volumeknop omhoog en verandert Canvas van restaurant in een club.

Het eten is no-nonsense Europees. De kaart is niet bijzonder origineel, maar de gangen zijn met smaak bereid. Veel verse groenten. Knapperige, hardgekookte, broccoli, precies goed. Het antoniem van snotgaar ziekenhuisvoedsel. De prijskwaliteit verhouding (minder dan 30 euro per persoon voor een driegangen menu plus drank) zorgt ervoor dat veel jonge mensen aanschuiven in Canvas. Geslaagde zakenmannen gaan naar het veel duurdere Dauphine, niet ver weg van Canvas, vlakbij de Rembrandttoren en het Amstelstation. Zwarte pakken zie je niet in Canvas. Wel studenten en jonge mensen met een beginnende baan.

Canvas zit op de zevende etage in het gebouw waar tot twee jaar geleden De Volkskrant zat. Op de plek waar vroeger journalisten zaten te lunchen, zit nu Canvas. Naast de voormalige kantine ligt een buitenterras. Dit keer met echte planten, namelijk groen gras.

Het terras (dus roken) biedt een mooi uitzicht over de stad en het krantenverleden in deze straat. Het oude gebouw van het Parool staat er nog steeds, net als dat van Trouw. De kranten zitten er niet meer. .

Eten op de zevende etage in deze bijna spookstad doet denken aan Club 11. Dat zat op de elfde etage van het Post CS gebouw. Club 11 is gesloten. Het Post CS gebouw wordt in 2009 gesloopt. Club 11 was ook no-nonsense en was ook gehuisvest in een van de lelijkste gebouwen van de stad.

Het no-nonsenseaspect zit hem bij Canvas – in tegenstelling tot Club 11 – in de bediening. Die is weliswaar snel, maar het jonge personeel gedraagt zich alsof het een flinke nacht heeft doorgehaald in een studentenkroeg. Vriendelijkheid is ver te zoeken. Wijn bestellen? Een studentikoze jongen zet met een iets te harde klap de fles op tafel. Voorproeven? Is er niet bij. De drank laten rondtollen in de mond, moeilijk kijken en net doen of je er verstand van hebt? Het is niet nodig bij Canvas. De wijn is er om te drinken, niet om over op te scheppen. In Canvas kom je om eenvoudig te eten, prettig te praten, naar andere mensen te kijken. De bediening is er alleen om ervoor te zorgen dat gasten niet zelf naar de keuken moeten lopen om hun couverts op te halen.

Restaurant Canvas, Wibautstraat 150, Amsterdam. Zie voor openingstijden en de menukaart www.canvasopde7e.nl. Op een zaterdag- of vrijdagavond kan Canvas vol zijn, reserveer tijdig.