Ed Sinke haalt weer uit naar Verdonk

rotterdam. De voormalige voorzitter van het bestuur van Trots Op Nederland (TON) Ed Sinke haalt opnieuw uit naar Rita Verdonk. In weekblad Elsevier van deze week zegt Sinke onder meer dat Verdonk cadeaus zou hebben aangenomen zonder de waarde ervan in het geschenkenregister van de Tweede Kamer te vermelden. Kamerleden moeten giften van particulieren of bedrijven openbaar maken. Het zou gaan om een diamanten ring ter waarde van tienduizend euro en een dure jurk voor tijdens de partijpresentatie. Volgens TON-woordvoerder Kayvan de Linde ”probeert Sinke met leugens Verdonk zwart te maken.” Eerder deze maand noemde SinkeVerdonkal”een gewetenloze vrouw”.