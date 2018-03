Duivelspact in Harare

Morgan Tsvangirai is deze week benoemd tot premier van Zimbabwe. Dat mag een klein wonder heten, zeker nu zijn grote rivaal en doodsvijand Robert Mugabe nog altijd president is. De grote en belangrijkste vraag bij dit alles is: wat zijn de gevolgen van deze machtsdeling voor de bevolking?

Als voor Zimbabwe de maatstaven zouden worden gehanteerd die voor een bedrijf gelden, was het land allang failliet. Het kampt met een inflatie van een paar honderdduizend procent of nog wat meer, die elk voorstellingsvermogen te boven gaat. De Zimbabweaanse dollar is daardoor in het dagelijkse leven tot een waardeloos bezit geworden. Het valt president Mugabe zeer kwalijk te nemen dat hij zijn land, dat ooit veel potenties had, zo’n economische ramp heeft bezorgd. Het vertrek van de potentaat zou daarom een opluchting zijn, maar of het de oplossing betekent, valt te bezien.

Daarvoor is alles wat in Zimbabwe aan de orde is met te veel onduidelijkheden omgeven, ook als in aanmerking wordt genomen dat het land moeilijk aan de hand van klassieke westerse maatstaven over democratie en mensenrechten kan worden beoordeeld. De cohabitation van president Mugabe en premier Tsvangirai leidt tot een nationale regering van Zanu-PF (Mugabe), MDC (Tsvangirai) en de van de MDC afgesplitste factie van Mutambara, die dus uit een zeer heterogeen gezelschap bestaat. Het is zeer de vraag of deze coalitie tot daadkracht in staat is. Dat dit land van nog geen 13 miljoen inwoners er 31 ministers op na wil houden, duidt er al op dat er blijkbaar veel macht te verdelen valt. Als de partijen het tenminste eens worden. Dat Mugabe de baas blijft van het leger en Tsvangirai zeggenschap krijgt over de politie, is ook al geen garantie dat de bloedige twisten voorbij zijn.

In de dagen na het maandag getekende voorlopige akkoord toonde Tsvangirai zich van zijn verzoenende kant. Hij beloofde al eerder amnestie voor alle mensenrechtenschendingen die zich sinds de zelfstandigheid in 1980 van Zimbabwe (voorheen Rhodesië) hebben voorgedaan. Gelet op de omvang daarvan is er niet blijvend een reden om de premier aan deze belofte te herinneren.

Van de premier kan in elk geval worden gezegd dat hij over doorzettingsvermogen beschikt, na alle pogingen hem uit de weg te ruimen en het andere fysieke geweld dat het regime van Mugabe hem heeft aangedaan – en dat hij vanuit zijn optiek bezien zelfs bereid bleek tot een pact met de duivel. Maar er zijn aanwijzingen dat zijn moed groter is dan zijn strategisch inzicht. Zijn grove opstelling tegenover opposanten binnen zijn eigen partij getuigt ook niet van een groot gevoel voor democratische verhoudingen.

De VS, de Europese Unie en andere landen hebben terughoudend gereageerd op het monsterverbond. Hoe treurig de situatie voor de bevolking ook is, het is logisch dat de sancties niet meteen worden ingetrokken. Vrede? Eerst zien, dan geloven.