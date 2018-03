Drie vrouwen

Agnes, Mariëtte, Rita – zo staan ze in mijn notitieboekje en zo zou ik het in dit stukje graag houden, omdat het zoveel frisser klinkt dan Kant, Hamer en Verdonk. Bovendien ben ik een dagje met ze opgetrokken en dat schept onwillekeurig een band. Hoe brachten ze het er vanaf bij hun eerste algemene beschouwingen als fractieleider? Hier is mijn evaluatie, in volgorde van opkomst.

Agnes.

Ze begon sterk. Fier bleef ze overeind toen Pechtold haar bestookte met de klussende Polen en Mariëtte zeurde over solidariteit met allerlei buitenlanden. Een aanval van de Blonde Venlonaar („U laat uw kiezers in de steek”) weerde ze goed af: „Dacht u nu werkelijk dat ik vind dat die raddraaiers niet aangepakt moeten worden?” Jan Marijnissen zat te glunderen in de bankjes. Maar toen.

Je hebt mensen die niets anders doen dan hun eigen verhaal afdraaien en daarna stilvallen. Wat een ander te melden heeft, is niet belangrijk. Agnes was gisteren zo iemand. Ze nam veel te weinig deel aan de rest van het debat en het werd ronduit pijnlijk toen de Blonde Venlonaar zijn spreekbeurt kreeg. Hij is stevig aan het radicaliseren, onze Limburger. Hij begon als Joe McCarthy en hij is inmiddels meer Filip Dewinter dan Filip Dewinter zelf. Waar gaat dat eindigen?

Agnes ging de confrontatie met hem volledig uit de weg, zoals haar vroegere baas dat ook zo vaak had gedaan. Dat was jammer en het zal haar partij ook niet helpen. De Blonde Venlonaar leest de angst in de ogen van zijn vijanden. Het moedigt hem alleen maar nóg meer aan.

Mariëtte.

Tja. Ze deed haar best, maar zij en wij weten dat ze als politieke performer niet het grootste natuurtalent van Nederland is. Ze had wel betere kledingadviezen gekregen en ook de kapper had zijn werk met zorg gedaan. Aandoenlijk was het moment waarop ze, zich onbespied wanend door de camera’s, kort voor haar spreekbeurt nog snel haar lippen stiftte. Helaas, niet alleen het oog, maar ook het oor wil wat – en het mijne bleef tuiten van de versprekingen en de verhaspelingen: „Zoveel mensen die gebruik maken voor de regeling.”

Een misser was het ingestudeerde quizje met lastige vragen dat ze voor Rutte had bedacht. „U heeft geen punt gescoord in deze quiz”, rondde ze als een benepen schooljuffrouw af. Rutte redde zich er met superieure ironie uit: „Ik vind dat u dat goed doet, als quizmaster.”

Ook Mariëtte bleef in gebreke tegen de Blonde Venlonaar en zijn ‘Islamitische intifada’ en ‘Marokkaanse tuig’ die Nederland ‘overweldigen’. Ze waagde zich maar één keer naar voren en trok zich vervolgens haastig terug in haar hol. Halsema en vooral Pechtold mochten de extremistische kastanjes weer uit het vuur halen. De aanvallen van Pechtold raken de Blonde Venlonaar wel degelijk. Je kon het merken aan de wraak die hij op D66 nam door hun ex-fractiegenoot Bert Bakker, inmiddels lobbyist, aan te vallen.

Rita.

Zij had zich donker gekleed, alsof ze naar een begrafenis moest, en zo klonk ze ook: dof, somber. Het gaat niet goed met Rita sinds ze Ed, haar sprekende paard, mist. Ze was weerloos tegen de plagerijen van Pechtold en ze liet zich overvleugelen door haar grootste concurrent, de Blonde Venlonaar. Wie helpt Rita? Waar is Harry Mens?