Dit is geen aprilgrap, u bent in overtreding

Een van de belangrijkste nieuwe verkeersregels die in Nederland op 1 april stilzwijgend zijn ingevoerd, is dat de cijfers op de matrixborden boven de snelweg – waar 50, 70 of 90 op staat – niet langer als adviessnelheid mogen worden opgevat. Wie met 90 kilometer per uur onder de aanduiding ‘70’ doorrijdt is in overtreding en kan daar sinds 1 april van dit jaar een forse boete voor krijgen.

Maar er zijn ook andere nieuwe regels. In auto’s mogen niet meer mensen worden vervoerd dan er gordels beschikbaar zijn. Vier mensen op een achterbank met drie gordels is dus verboden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen met een rolstoel en kinderen tot 1,35 meter. Die mogen bijvoorbeeld meereizen op speciale bankjes, zoals die wel achterin stationcars zitten. Ook voor passagiers met een rolstoel geldt geen gordelplicht.

Er zijn ook nieuwe regels voor skaters; die mogen voortaan ook op de rijbaan, mits er geen stoep of fietspad is. Bromfietsen en brommobielen mogen voortaan 45 kilometer rijden, maar alleen wanneer ze op de rijbaan (en dus niet op het fietspad) moeten rijden. Die regel is ingevoerd om de snelheidsverschillen met andere weggebruikers niet te groot te maken. Op fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom blijft de maximumsnelheid voor brommers 30 respectievelijk 40 kilometer per uur.

De nieuwe verkeersregels zijn inmiddels bijna een half jaar van kracht, maar genieten eufemistisch uitgedrukt nog niet echt bekendheid. Een voorlichter bij de politie Haarlem moet tot zijn schaamte bekennen niet één van de nieuwe regels uit het hoofd te kennen. Volgens zijn collega Esther Ovink, woordvoerder van het Verkeers Handhavings Team, weet het publiek er trouwens ook weinig van.

„Onze agenten zijn wel allemaal geïnformeerd over de nieuwe regels, met een brief en per e-mail. Bovendien heeft elke agent een ‘feitenboekje’ op zak, waar alles in staat. Maar de reactie van mensen die worden aangehouden is meestal verbazing. Afhankelijk van de situatie volstaan we dan soms met een waarschuwing”, aldus Ovink.

Bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt een tikje kribbig gereageerd op de vraag of de voorlichting over de nieuwe verkeersregels en boetes misschien wat tekort is geschoten. „Er is een advertentiecampagne in de huis-aan-huisbladen geweest en er is redelijk wat media-aandacht geweest”, zegt woordvoerder Willem Bonekamp. Volgens hem is er bovendien sprake van het in de wet vastleggen van dingen die voor de meeste mensen toch al vaststonden. „Neem alleen maar die snelheid op de matrixborden. Veel automobilisten gingen er al vanuit dat de snelheden die op die borden staan bindend zijn.”

Die visie kan Carine Portengen van de KLPD Dienst Verkeerspolitie echter niet onderschrijven. „Als collega’s van de videosurveillance op de snelweg iemand aanhouden die de snelheid op het matrixbord overschrijdt, krijgen we vaak te horen dat mensen dat niet weten. Ze zien die borden wel degelijk als een adviessnelheid.”

Volgens Bonekamp van Verkeer komen nieuwe verkeersregels vooral tot stand via overleg. „Belangenorganisaties als de Fietsersbond en de ANWB komen met suggesties. Of de politie geeft aan dat nieuwe regels nodig zijn. Er ontstaat dan vanzelf een debat waaruit weer nieuwe verkeersregels ontstaan.” Op dit moment zijn er weer nieuwe regels in de maak. Maar om geen onduidelijkheid te scheppen doet het ministerie daar geen mededelingen over.