Dit ging dus maar net goed

Tot deze week ook nog nooit gehoord van American International Group, afgekort AIG?

Toch is het ’s werelds grootste verzekeringbedrijf. Het verkoopt vanuit Rotterdam verzekeringen tegen inbraak en beroving, bezit een Bulgaars telecombedrijf, onderhoudt een ski-resort in Vermont, biedt creditcards aan en heeft een vloot van een kleine duizend vliegtuigen voor de verhuur, om maar wat te noemen. En oh ja, dan heeft AIG ook nog 112.000 werknemers en 74 miljoen klanten in 130 landen.

Voetbalfans kennen AIG natuurlijk wel. AIG is namelijk sinds 2006 voor een bedrag van 20 miljoen euro per jaar shirtsponsor van Manchester United. De voetbalclub onderstreepte gisteren dat de problemen in de financiële sector geen gevolgen hebben voor het vierjarige sponsorcontract.

Sinds de nacht van dinsdag op woensdag is AIG voor 80 procent in bezit van het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Fed. Die gaf een noodkrediet van 85 miljard dollar (60 miljard euro) aan de gigant, die anders was omgevallen.

Het is misschien wel de meest dramatische stap in de nu al vijf kwartalen durende kredietcrisis – en een onverwachte ommekeer in het overheidsbeleid. Dit weekend nog weigerden het Amerikaanse ministerie van Financiën en de centrale bank het in financiële nood verkerende Lehman Brothers te helpen. De zakenbank werd daarop gedwongen het grootste Amerikaanse faillissement ooit aan te vragen. Wall Street, leek de boodschap van de overheid, moest vanaf nu de problemen zelf maar oplossen.

Die strenge lijn hield nog geen twee etmalen stand. Het niet goed in te schatten gevaar van ontwrichting voor de economie gaf de doorslag.

In de eerste plaats omdat overal ter wereld bedrijven de verzekeringen van AIG gebruiken om risico’s af te dekken – in Nederland heeft AIG bijvoorbeeld klanten in het midden- en kleinbedrijf. Zij zouden hun verzekeraar kunnen verliezen.

Maar ook op een hoger financieel niveau waren de gevolgen moeilijk te overzien. Dat komt: verzekeraars verkopen op de beurs uitgegeven schuldpapieren aan elkaar door. Maar wat zijn die financiële documenten na een faillissement nog waard?

En, een stap verder: wat doet dat vervolgens met de beurswaarde van de bezitter van die papieren, zoals banken en pensioenfondsen? Het voorlopige antwoord: AIG’s omvallen zou zoveel correcties op de beurs met zich meebrengen dat niemand wist waar dat op zou uitlopen.

Het bijzondere aan het nu afgewende faillissement is: met het merendeel van AIG’s activiteiten is niets mis. Het probleem zat alleen bij de risicovolle beleggingen.

AIG verzekert namelijk óók financiële instellingen tegen leningen die niet worden terugbetaald – zoals Amerikaanse hypotheekbedrijven. En toen de malaise op de Amerikaanse huizenmarkt begon, daalde de waarde van die pakketten. Vanaf dat moment leed AIG recordverliezen. De laatste drie kwartalen verloor het bedrijf 18 miljard dollar.

Om de boekhouding op orde te krijgen, probeerde AIG een afdeling voor levensverzekeringen te verkopen. Dat mislukte. Het bedrijf poogde private-equitybedrijven te interessen voor een financiële injectie. Die wilden dat alleen als er tegelijk hulp van de overheid kwam. Tenslotte trachtte AIG bedrijfsonderdelen van de hand te doen aan Warren Buffett, ‘s werelds bekendste investeerder met meerdere verzekeringsbedrijven. Ook dat liep stuk.

Het is niet dat AIG geen bezittingen heeft: het bedrijf heeft 78 miljard dollar méér aan activa dan aan verplichtingen. Maar het meeste van dat geld is verboden terrein voor het moederbedrijf. Het zit vast bij dochterondernemingen, waar het dient als garantie dat een verzekering waarop aanspraak wordt gemaakt (bijvoorbeeld als bij een klant is ingebroken wordt), ook daadwerkelijk kan worden uitbetaald.

Uiteindelijk belandde AIG in de woorden van oud- topman Maurice Greenburg „in een crisis”. Wat daarbij niet hielp was dat het bedrijf de laatste drie jaar drie topmannen versleet. Greenburg is daar één van, een ander werd afgelopen juni nog vervangen. AIG’s beurskoers begon weg te zakken, met de afgelopen dagen als ongekend dieptepunt. Vrijdag verloor het aandeel 30 procent, maandag 61 procent en dinsdag nóg eens 31 procent. Binnen een jaar zakte het aandeel van 70 naar 1 dollar.

Geen wonder dus, dat AIG dit weekend aan de Fed vroeg om een noodlening van 40 miljard dollar. Het verzoek werd afgewezen, onder meer omdat de Fed helemaal niet over verzekeraars gaat: AIG valt onder beurstoezichthouder SEC. Echter, een dag later was de benodigde 40 miljard bijna verdubbeld.

Dat had twee redenen. De eerste: hoe lager een aandelenkoers staat, des te moeilijker het is om kapitaal aan te trekken. De tweede: drie grote kredietbeoordelaars verlaagden hun beoordeling van het verzekeringsconcern. Dat betekende nog minder vertrouwen in het bedrijf, nog lagere beurskoersen, nog meer problemen om geld aan te trekken. Een neerwaartse spiraal die AIG fataal dreigde te worden.

Om het naderende omvallen – én ontslag van 116.000 werknemers – in ieder geval uit te stellen, werd AIG toegestaan geld te lenen van de eigen dochterondernemingen. Het kreeg daarmee letterlijk een dag om de problemen te boven te komen.

Tegelijk werd de druk op de twee overgebleven zakenbanken van Wall Street (een half jaar geleden waren er nog vijf) opgevoerd. Konden JP Morgan Chase en Goldman Sachs niet per direct een noodkrediet van 75 miljard dollar verstrekken? Het is tekenend voor de situatie op de financiële markten dat de twee zakenbanken dit bedrag niet bij elkaar kregen.

Op dat moment bezwoer minister van Financiën Paulson nog dat de besprekingen tussen AIG, de centrale bank en zijn departement „niets met een overbruggingskrediet van de overheid” van doen hadden. Hij speelde slechts een faciliterende rol, zei Paulson. Het bleek tevergeefs.

Weer een dag met drama’s op de beursvloer De Amerikaanse centrale bank heeft gisteren ’s werelds grootste verzekeraar, AIG, de facto overgenomen in een poging de „toch al kwetsbare financiële markten” te beschermen. Ontmanteling van AIG dreigt. De Fed leent de beursgenoteerde verzekeraar de komende twee jaar 85 miljard dollar (60 miljard euro) en krijgt daar een controlerend belang van 80 procent voor terug. Het omvallen van AIG zou onvoorzienbare gevolgen voor de wereldeconomie hebben gehad. Voor consumenten en bedrijven zouden verwarrende situaties zijn ontstaan over hun verzekeringen. Daarnaast hebben veel financiële instellingen door AIG uitgegeven obligatieverzekeringen in bezit en zouden daar fors op moeten afschrijven. „Een wanordelijk faillissement” zou volgens de Fed bijdragen aan „wezenlijk hogere kosten om te lenen, teruglopende welvaart en een zichtbaar zwakkere wereldeconomie”. De meeste koersen op de beurzen in de VS, Europa en Azië zijn gisteren desondanks flink gedaald. De Dow Jones, de belangrijkste graadmeter van Amerikaanse aandelen, eindigde gisteravond 4,1 procent lager dan dinsdag, het laagste punt in drie jaar. De zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley verloren respectievelijk 19 en 25 procent. „Mensen zijn doodsbang’’, zei handelaar Bill Stone. Wie had gedacht dat AIG zo in problemen zou raken?” De AEX-index in Amsterdam sloot eveneens op de laagste stand in drie jaar, 356,98 punten; een verlies van 3,8 procent. Het grootste verlies was voor Fortis, dat 10 procent van zijn waarde verloor. Dinsdag had Fortis ook al 11 procent verloren. Dinsdag bleek dat Fortis, ING en Aegon samen ruim 600 miljoen euro hebben uitstaan bij het inmiddels failliete Lehman Brothers. De Amerikaanse centrale bankiers hebben niet de rente verlaagd om daarmee de financiële instellingen te hulp te schieten, zoals sommige analisten hadden verwacht. De Britse bank Barclay’s, die dit weekend weigerde zonder overheidssteun Lehman Brothers over te nemen, koopt nu delen van de failliete zakenbank voor 1,75 miljard dollar. De Britse bank Lloyds TSB is in bespreking over een fusie met de Britse hypotheekbank HBOS, waarvan de koers in de afgelopen dagen was gekelderd.