Op kinderboerderij De Strohalm in de Amsterdamse wijk Geuzenveld is gisterochtend een geslacht varken aangetroffen. De kop van het varken was afgehakt en de ingewanden waren eruit gesneden. Vorige week werd op de boerderij een op vergelijkbare wijze gedood schaap gevonden. De politie heeft nog geen idee wie de daders zijn. (ANP)