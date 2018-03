Desiree Dolron krijgt `Grote Paul`

Amsterdam, 18 sept.In het stadhuis in Naarden is gisteren de Grote Paul uitgereikt aan fotografe Desiree Dolron. De prestigieuze fotoprijs werd voor de derde maal uitgereikt doorburgemeester Rehwinkel van Naarden.De Grote Paul is een foto-onderscheiding die is vernoemd naar de Nederlandse fotograaf Paul Huf en die ieder jaar wordt toegekend aan de Nederlandse fotograaf die het meest tot de verbeelding spreekt. De keuze wordt gemaakt op grond van een enquête onder ruim 1400 vakgenoten. Zij dienen elk een lijst in met 5 vakgenoten. De prijs, een roestvrijstalen plak, werd eerder gewonnen door Erwin Olaf, Anton Corbijn, Rineke Dijkstra en Patricia Steur. De organisatie van de uitreiking is in handen van de Stichting PhotoDigitale.