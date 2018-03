Den Haag wil einde EU-voedselbanken

BRUSSEL. Nederland is er niet voor dat de Europese Unie voedselbanken blijft subsidiëren. Dat Brussel woensdag voorstelde om het budget met twee derde te verhogen tot een half miljard euro per jaar, kan al helemaal niet op goedkeuring rekenen. De ministeries van Landbouw en Sociale Zaken vinden deze vorm van hulpverlening aan armen geen taak voor de EU. ”Armoedebestrijding is een nationale zaak, geen EU-zaak”, aldus een woordvoerster van het ministerie van Sociale Zaken. Minister Verburg (Landbouw) meldde ook tegen de geplande uitbreiding te zijn. De EU had de voedselbanken ooit ingesteld om de overschotten aan landbouwproducten weg te werken. Nederland maakt van oudsher geen gebruik van de regeling.