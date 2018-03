De pijlenkoker van ‘Schnidi’, een tijdgenoot van Ötzi Rotterdam, 18 sept. De beroemde ijsmummie Ötzi was niet de enige die in de prehistorie goed bewapend een Alpenpas overtrok. Dit is een berkenbasten pijlenkoker die iemand 5.000 jaar geleden heeft verloren bij een tocht over het 2.756 meter hoge Schnidejoch in Zuid-Zwitserland (nabij Thun) – ongeveer even oud als Ötzi dus. Wat er van de bezitter is geworden is niet bekend, maar uit dezelfde tijd zijn ook een geitenleren broek en leren schoenen gevonden. Misschien is het ook met hem slecht afgelopen, net als met Ötzi, die in de rug met een pijl werd neergeschoten. In de Zwitserse pers heeft de eigenaar al een naam: Schnidi. Vanaf 2003 worden op de Zwitserse pas oude voorwerpen gevonden, blootgelegd door het smeltende ijs van de verdwijnende gletsjer. Uit dezelfde vroege bronstijd doken ook een boog en pijlen op; in de hier afgebeelde pijlenkoker bleken twee vuurstenen pijlen te zitten (onder de nauwelijks zichtbare bobbeltjes linksboven en helemaal onderin). Uit de Romeinse tijd werden een roestige spijker en een paar muntjes gevonden. In totaal doken honderden voorwerpen op, zo maakte de Archeologische Dienst Bern onlangs bekend. Foto AFP TO GO WITH AFP STORY BY HUI MIN NEO This hand out picture taken on September 4, 2008 by the Oeschger Centre of Excellence for Climate Research of the University of Bern shows a quiver dated from Neolithic and found at the 2,756 metre-high Schnidejoch alpine pass, western Swiss Alps. On a day with temperature much like today's some 5,000 years ago, one Neolithic person walked on the Swiss Alps, wearing leather pants made from a housegoat, leather shoes and armed with arrows and bows. The person may have been using the 2,756 metre-high Schnidejoch alpine pass in a journey from one village in southern Switzerland's Sion to another in central Switzerland's Bern, or he or she may simply have been on a hunting trip up the mountain. With the retreat of the Schnidejoch glacier, some 300 objects dating back to the Neolithic or New Stone Age, Bronze Age, Iron-Roman Age through to the Medieval era have been discovered, allowing scientists to piece together a picture of life back then. AFP PHOTO/ HO/ OESCHGER CENTRE

AFP