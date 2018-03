De onstuitbare opmars van de Europese Raad

Het machtscentrum van de Europese Unie? Voor menigeen mag het een zoekplaatje zijn, niet voor Jan Werts. Hij volgt als journalist en wetenschapper het Europees bestuur al meer dan drie decennia. Zijn conclusie: „De regeringsleiders hebben het in de Europese Unie voor het zeggen. Hun Europese Raad is gaandeweg uitgegroeid tot het machtigste orgaan.”

Zo was het aanvankelijk niet bedoeld. De grondleggers mikten op een ‘institutioneel evenwicht’ tussen drie organen: de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers (vakministers). De regeringsleiders was wel een rol toebedacht, maar dan op afstand en veeleer als bewakers van de gezamenlijke koers, licht Werts toe in zijn kantoor in de Europawijk in Brussel.

Werts: „Vroeger kwamen de regeringsleiders af en toe bij elkaar om de hoofdlijnen uit te zetten, of om vastgelopen overleg vlot te trekken. Tegenwoordig treffen ze elkaar elke drie maanden en bemoeien ze zich vrijwel overal mee, tot in de kleinste details.”

Jan Werts (68) is een stayer in het Brusselse journaille. Hij bericht, afgezien van een intermezzo als correspondent in Washington, al sinds 1975 over de Europese samenwerking, of pogingen daartoe – eerst voor regionale dagbladen, later voor vakbladen. Van meer dan honderd Europese toppen deed hij rechtstreeks verslag.

Twintig jaar geleden deed Werts als eerste wetenschappelijk onderzoek naar de opkomst van de Europese Raad, die in 1975 voor het eerst officieel bijeenkwam in Dublin. Op die studie promoveerde hij in 1991 tot doctor in de rechten. Dit proefschrift vormde de basis voor het gelijknamige boek The European Council (*), dat deze zomer van zijn hand verscheen. Rode draad: „De Europese Raad zet zijn opmars onverminderd door.”

Illustratief voor deze ontwikkeling vindt Werts de discussie over het roulerend voorzitterschap van de EU. Elk half jaar wordt de Unie geleid door een andere lidstaat, met als gevolg dat ook de Europese Raad van regeringsleiders elk half jaar een andere premier of president als voorzitter kent.

Tijdens onderhandelingen over vernieuwing van het Europees verdrag drongen met name de grote EU-landen aan op een vaste voorzitter voor de Europese Raad. Dat zou de continuïteit van het gemeenschappelijk beleid en het ‘gezicht’ van de EU op het internationale toneel ten goede komen.

Werts: „De anderen voelden er weinig tot niets voor. De Europese Commissie niet, het Europees Parlement niet, en verreweg de meeste lidstaten waren tegen, Nederland ook. Ik hoor het staatssecretaris Atzo Nicolaï nog zeggen: ‘Geen omnipotente zonnekoning aan het hoofd van de Unie’.”

En toch belandde de ‘vaste voorzitter’ in het nieuwe EU-verdrag. „Hoogst opmerkelijk”, zegt Werts. „Ik snapte er niets van, totdat me duidelijk werd dat de grote landen de overige lidstaten voor het blok hadden gezet: als de politieke opwaardering van de Europese Raad met een vast voorzitterschap niet doorging, dan kwam er helemaal geen nieuw verdrag. Toen zijn de tegenstanders overstag gegaan.”

In het EU-verdrag staat dat de Europese Raad impulsen geeft en beleidslijnen uitzet. „Dat is de theorie”, zegt Werts, „in de praktijk heeft de Europese Raad steeds meer zaken naar zich toe getrokken: de opzet en de voltooiing van de monetaire unie, de uitbreiding, de Lissabon-strategie, asiel- en immigratiebeleid. En met de energiepolitiek en het klimaatdossier zie ik het ook die kant opgaan.”

In zijn dissertatie waarschuwde Werts nog dat de steeds prominentere rol die de Europese Raad voor zich opeiste de positie van de Europese Commissie zou ondermijnen en daarmee uiteindelijk afbreuk zou doen aan het Europese integratieproces, dat er door de val van de Muur een wenkend perspectief bij had gekregen.

Nu, nog geen twintig jaar later, beoordeelt Werts die machtsverschuiving anders. „Het is paradoxaal. Enerzijds heeft de Commissie aan macht ingeboet doordat de Europese Raad steeds dominanter wordt. Maar anderzijds heeft de Commissie voor de uitvoering van het beleid veel meer politieke rugdekking gekregen juist doordát de Europese Raad zich er zo intensief mee is gaan bemoeien. Ik zie ze nu als tandem.”

Het zou zo gek nog niet zijn, vindt Werts, om het voorzitterschap van de Europese Commissie en dat van de Europese Raad te combineren. „Eén president van de Europese Unie, dat betekent geen last meer van twee kapiteins op het schip. Bovendien schep je dan duidelijkheid voor het publiek en in het buitenland.”

Erg realistisch acht hij de komst van zo’n supervoorzitter niet. „Waarschijnlijker is dat de grote landen de Europese Raad verder optuigen, door ook financiën en justitie meer naar zich toe te trekken. Dan speelt de Commissie nog uitsluitend de tweede viool.”

* Jan Werts: The European Council. (Uitg. John Harper, Londen 2008. ISBN 978-0-9556202-1-8)