De Fed neemt de vrije markt over

En weer moest de financiële reddingsbrigade uitrukken. Wall Street keldert, banken zoeken een veilig heenkomen, de grootste verzekeraar is op het nippertje gered en de lijst van pas verworven bezittingen van Uncle Sam wordt steeds langer.

Tel maar mee: hij heeft nu verzekeraar American International Group, de twee grootste woningfinanciers Freddie Mac en Fannie Mae, nog wat vastgoed en andere leningen. Totale kosten: 900 miljard dollar (zie grafiek). Ter vergelijking: het voorspelde tekort op de Amerikaanse begroting voor 2009 komt op 500 miljard dollar. De Amerikaanse overheid verkocht gisteren al voor 10 miljard dollar nieuwe staatsobligaties om zijn steunacties te betalen.

De oplopende verplichtingen voeden de onrust op Wall Street. Kunnen de Verenigde Staten zich dit wel permitteren? Komt er nog meer bij? Moeten de belastingen straks omhoog? Amerika, the land of the free en the home of the brave , staat er gekleurd op. Dapper zijn de reddingsacties zeker, maar de Amerikanen „verloochenen” de juist de door henzelf altijd gehuldigde vrijemarktwerking, zei ex-eurocommissaris Mario Monti van Mededinging gisteren.

Hij zegt er niet bij dat geldzaken altijd overheidszaken zijn. Overal. Vandaar dat er wel staatstoezicht is op banken, verzekeraars en pensioenfondsen, maar niet op koekjes- en conservenfabrieken.

Maar de combinatie van geldbeleid, zoals het vaststellen van de rentetarieven, en het eigendom van Freddie, Fannie en AIG gaat het Amerikaanse ministerie van Financiën en het stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, nog heel wat hoofdbrekens geven. Zij hebben met hun reddingsacties een financieel conglomeraat verzameld waar private ondernemers jaren, zo niet decennia over doen. Veel verschil met commerciële partijen is er niet meer. Ja, de financiële supermarkt van Uncle Sam is geen concern met centrale leiding. En zij heeft geen bord op de gevel met: Uncle Sams Bank, open hier uw spaarrekening.

De Amerikaanse overheid en de centrale bank hoeven met hun beslissingen over de rente, de belastingen en beoogde koers van de dollar niet alleen meer te rekenen met de Amerikaanse economie en de staatsschuld. Ook de honderen miljarden buitenlandse schulden van Freddie, Fannie en AIG tellen. En hun miljoenen klanten maken niet alleen schulden, maar proberen juist hun vermogen te laten groeien. De Amerikanen worden nog meer de gevangene van buitenlandse beleggers dan zij al zijn.

Wat moet de (nieuwe) president in Washington aan met zijn economische en financiële beleid?

Amerikaanse overheid zit met tegengesteld belang

De tegengestelde belangen stapelen zich op. Nieuwe huizenkopers en projectontwikkelaars zijn gek op een lage rente. Maar banken hebben liever een wat hogere rente, dan kunnen zij meer verdienen. Bestaande huizenbezitters hebben meer aan wat extra inflatie, dan stijgt de waarde van hun huis en daalt de waarde van hun hypotheek voor inflatie gecorrigeerd. Toekomstige beleggers in Amerikaanse schulden hebben graag een hoge rente.

En met de wisselwerking tussen de Amerikaanse rente en de dollarkoers en de Europese economie en de kolossale beleggingen van Nederlandse verzekeraars en pensioenfondsen in de VS is het ook iets voor Nederland om rekening mee te houden. Alleen: niemand weet nog hoe het uitpakt.

Maar op de Amerikaanse spaar- en beleggingsmarkt zelf loeren ook onbekende en ongekende gevaren. Banken gaan op de fles. De Amerikanen hebben sinds 1933 een royale vorm van spaardersbescherming, een uitvloeisel van de Great Crash van 1929.

Nu worden echter ook de gevaren zichtbaar van de talloze Amerikanen die niet sparen bij een bank, maar bij geldmarktbeleggingsfondsen. Dat is een markt met een omvang van, schrik niet, 3.600 miljard dollar. Deze geldmarktfondsen geven een wat hogere vergoeding dan een spaarrekening, met de belofte van nihil risico. De ondergang van AIG dreigde op een ramp uit te draaien voor geldmarktfondsen die beleggen in de schulden van AIG. De fondsen zijn al getroffen door het bankroet van zakenbank Lehman Brothers.

Het Primary Fund in New York, een geldmarktbeleggingsfonds van 62 miljard dollar moest deze week melden dat de waarde van zijn beleggingen onder de voorgeschreven 100 procent is gezakt. De redding van AIG redt zodoende ook de markt voor geldmarktfondsen en daarmee het vertrouwen van de Amerikaanse burger.

De angst is al zo groot dat de rente op kortlopende Amerikaanse staatsobligaties tot nul is gedaald. Uncle Sam is zo veilig, dat angstige kapitaalbeheerders gratis geld uitlenen.

Met de reddingsacties krijgt de Fed een geheel nieuwe extra rol. Niet alleen als hoedster van banken, maar nu ook van grote verzekeraars. Net als voor grote banken geldt nu voor sommige verzekeraars dat ze te groot zijn om failliet te laten gaan. De royale spaargeldgaranties stammen uit 1933, toen het land verlamd werd doordat banken gesloten werden om te voorkomen dat spaarders hun geld kwamen ophalen en faillissementen zouden veroorzaken. De man die bijna een levenswerk maakte van het bestuderen van 1929 en de economische gevolgen zit tegenwoordig in Washington. Hij heet Ben Bernanke en is voorzitter van de Federal Reserve.

