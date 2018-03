De Europese Unie is al tien jaar klaar voor snelle actie

Europese defensie, een beetje cabaretier zou er geen enkel probleem mee hebben.

Ken je die van die Europese missie in Atjeh?

Komen onze jongens daar aan, is er geen geld! Moeten ze met hun persoonlijke creditcard betalen. De Britse ambassadeur in Jakarta kreeg prompt medelijden met ze en hielp ze uit de brand. Met geld uit het ambassadebudget voor feestjes en partijen.

De EU heeft tegenwoordig ook een heuse eigen strijdmacht, onderverdeeld in ‘battlegroups’. Altijd paraat, klaar voor snelle actie waar ook ter wereld. Voordat de soldaten op pad gaan moet wel nog even worden beslist vanuit welk van zeven mogelijke hoofdkwartieren de operatie wordt geleid. Als ze al op pad worden gestuurd: de ‘battlegroups’ vinden sinds 2005 maar geen conflict dat geschikt voor ze is.

Terwijl de ‘battlegroups’ in de kazerne blijven, stuurt de EU wel missies de wereld in om uiteenlopende crises te bedwingen. Het valt dan niet altijd mee om materieel en mensen te vinden. De EU zocht zes maanden naar helikopters voor een missie in Tsjaad. Uiteindelijk schoot Rusland te hulp.

Op 1 september, de dag waarop Europese regeringsleiders spraken over een stevige aanpak van Rusland naar aanleiding van het conflict in Georgië, stelde de Russische president Medvedev vier transporthelikopters plus 200 man beschikbaar voor de EU-missie. De 27 EU-lidstaten geven jaarlijks ruim 200 miljard euro uit aan defensie, maar 16 transporthelikopters waren niet te vinden.

Grappen zijn niet altijd fair.

De EU stuurt tegenwoordig geen missies meer op pad zonder geld en aan het helikoptertekort wordt gewerkt, zegt Nick Witney. Toch haalt de voormalige Britse diplomaat de voorbeelden aan om te illustreren dat de Europese defensie een „triomf van improvisatie” is.

Witney heeft een fijn gevoel voor Europese ongerijmdheden én een groot hart voor Europese defensie. Hij gaf tot voor kort leiding aan een Europese organisatie die er onder andere voor moet zorgen dat Europese missies kunnen beschikken over het juiste materieel, het Europese Defensie Agentschap. Na drie jaar in de Brusselse bureaucratie vatte hij voor een pro-Europese denktank zijn bevindingen samen in een vernietigend rapport.

„Europa doet te weinig, de coördinatie is slecht, het is niet professioneel, er wordt veel geïmproviseerd en er wordt geld verkwist. Kortom, er moet iets gebeuren”, zegt hij tijdens een ontmoeting in Parijs.

Het debat over een Europese defensie is al decennia oud. Menens werd het met het Europees Veiligheid- en Defensiebeleid (EVDB) pas toen Frankrijk en Groot-Brittannië in 1998 tijdens een top in St. Malo de handen ineensloegen. Sinds 2003 brengt de EU internationale missies op de been met een eigen ‘Europees’ handelsmerk. De EU wil brandhaarden bestrijden met militaire én civiele middelen. De EU stuurt soldaten op pad, maar zendt ook diplomaten, politiefunctionarissen, ambtenaren en rechters uit om conflicten in te dammen en democratie een kans te geven. De EU heeft hoge verwachtingen van de combinatie van ‘hard power’ en ‘soft power’.

Inmiddels heeft de EU twintig missies uitgezonden (zie kader) en diverse organisaties in het leven geroepen om de inspanningen te coördineren. De ambitie om een Europees leger van 60.000 man op de been te brengen is vervangen door een stelsel van roulerende ‘battlegroups’, waarvan er altijd twee voor de periode van zes maanden standby zijn. Een ‘battlegroup’ bestaat uit 1.500 personen en moet binnen 15 dagen inzetbaar zijn.

Het lijkt heel wat, 20 missies, maar het stelt niet veel voor, zegt Witney. De missies waren klein tot zeer klein. Het ging vooral om soft power, vaak had de VN ter plekke al voorwerk verricht. Soms moest Javier Solana, de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie, persoonlijk naar de telefoon grijpen en in Europese hoofdsteden om personeel bedelen. De ‘battlegroups’ moeten, zegt Witney, snel ingezet worden omdat anders het animo voor deze vorm van Europese samenwerking dreigt te vervliegen.

Witney presenteert een catalogus van structurele problemen. Zo duren de politieke debatten voorafgaand aan uitzending te lang omdat de criteria voor buitenlands beleid niet duidelijk genoeg zijn. Daarnaast draagt een beperkt aantal lidstaten het leeuwendeel van de lasten en is de financiering slecht geregeld. Het land dat personeel beschikbaar stelt, draait ook op voor het grootste deel van de kosten. En dan zijn er nog legio problemen in de commandoketen als een missie zowel burgers als militairen omvat.

Twintig jaar na de val van de Muur in 1989 zijn de Europese legers bovendien nog steeds niet op hun nieuwe taak, snelle missies ver van huis, voorbereid. Zeventig procent van de Europese troepen kan niet in het buitenland opereren. „De Europese defensie verkeert in een diepe slaap. Er wordt op grote schaal belastinggeld verkwist.”

Witney is niet de enige die de tekortkomingen op de korrel neemt. Ook het toonaangevende Institute for International Strategic Studies (IISS) in Londen kwam deze zomer tot de conclusie dat de Europese defensiecapaciteit „een puzzel is waarvan de puzzelstukjes voorlopig niet bij elkaar zullen passen”. Maar onderzoeker Alexander Nicoll constateerde ook dat Europese legers – langzaam maar gestaag - gemoderniseerd worden. „Al met al is er sprake van substantiële vooruitgang.”

Is voormalig EU-ambtenaar Witney te somber?

„Ik heb geschreven dat het glas half leeg is omdat er al te veel mensen zeggen dat het glas half vol is. Als je dat vaak zegt gebeurt er niets.”

Europese defensie is een schoolvoorbeeld van improvisatie omdat de lidstaten vaak van mening verschillen én omdat de Europese initiatieven jarenlang in de slagschaduw van de NAVO ontwikkeld werden. De Verenigde Staten waren zelden enthousiast. Washington zag de EU als concurrentie voor een bondgenootschap waar Amerikanen de dienst uitmaken.

Toen Nicolas Sarkozy president van Frankrijk werd, leken de kansen voor het EDVB te keren. Hij kondigde aan dat Frankrijk weer volledig lid wil worden van de NAVO. Voorwaarde was wel dat de VS hun verzet tegen een Europese defensie lieten varen.

Sarkozy’s koerswijziging is nog geen praktijk, maar de VS hebben welwillend gereageerd. Het was, zegt Witney, „een klimatologische aardverschuiving”. Sarkozy kondigde ook een reorganisatie aan van het Franse leger zodat Frankrijk eenvoudiger zal kunnen bijdragen aan Europese missies.

Komt het dan toch nog goed?

Witney is na aanvankelijk enthousiasme niet meer zo optimistisch. De toekomst van het Verdrag van Lissabon, dat een stevige impuls voor een Europees buitenlands beleid bevat, is sinds het ‘nee’ van Ierland, afgelopen voorjaar, onzeker. Zonder duidelijk buitenlandbeleid, geen helder defensiebeleid.

En Groot-Brittannië, als grote defensiemacht onontbeerlijk voor serieuze Europese initiatieven, is niet bijster enthousiast. „Groot-Brittannië staat voor grote problemen in Irak en Afghanistan en heeft slechte ervaringen met de Europese bereidheid militairen uit te zenden.”

Welk effect de crisis in Georgië op het Europese debat zal hebben is nog niet te overzien. Georgië lijdt de aandacht van het Franse EU-voorzitterschap af, maar de crisis onderstreept, in elk geval voor Witney, eveneens de noodzaak van een helder Europees buitenlandbeleid. Een Europees hoofdkwartier zit er dit jaar niet in, voorspelt hij. Wel stuurt de EU de komende weken 200 waarnemers naar Georgië.

Nick Witney schreef zijn rapport voor de European Council on Foreign Relations.zie: nrcnext.nl/links