Davis-Cupploeg zonder Haase tegen Zuid-Koreanen

Apeldoorn, 18 Sept. De Nederlandse Davis-Cupploeg kan in de promotie- degradatieontmoeting tegen Zuid-Korea niet beschikken over Robin Haase. De kopman heeft nog te veel last van vocht is de knie waaraan hij onlangs is geopereerd. Captain Jan Siemerink heeft Matwé Middelkoop aangewezen als vervanger bij het duel dat vanaf morgen in het nieuwe Omnisportcentrum van Apeldoorn wordt gehouden. De eerste enkelpartij gaat tussen de Koreaanse kopman Hyung Taik Lee en Thiemo de Bakker. Daarna strijden Jesse Huta Galung en Kyu Tae Im tegen elkaar. Peter Wessels en Matwé Middelkoop staan zaterdag in het dubbelspel tegenover Hyuang Taik Lee en Woong Sung Jun. Zondag spelen de kopmannen en de nummers twee van beide landen tegen elkaar.