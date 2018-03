'Criteria dwingen tot creativiteit'

Ahmet Olgun

De principes van Ron Berden, manager subsidies bij Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OOC), kunnen de bedrijfstak duur komen te staan. Had hij de aanvraag voor een subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) iets „optimistischer” ingevuld, dan had hij een miljoen euro voor de opleiding van duizenden cursisten kunnen zekerstellen, zegt Berden. „De regels maken dat soort gedrag aantrekkelijk.”

De regels worden opgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW); het Agentschap van het ministerie beoordeelt de aanvragen. De verdeling van de gelden die bestemd zijn voor de bijscholing van laaggeschoolde werknemers verloopt stroef, zeggen betrokkenen. Voor 2008 honoreerde het Agentschap slechts 34 scholingprojecten, 313 aanvragen werden afgewezen. Veel projecten bleken niet te voldoen aan de regels, die vorig jaar werden aangescherpt. Het Agentschap had de criteria strenger gemaakt omdat Nederland in de huidige periode 2007-2013 de helft minder geld uit Brussel ontvangt, in totaal circa 800 miljoen euro.

Subsidiedeskundigen en aanvragers hekelen vooral een door het agentschap gehanteerde puntentelling. Voor elke zwakke doelgroep (vrouwen, jongeren, gehandicapten, mensen zonder startkwalificaties) die wordt geholpen, gunnen de aanvragers hun eigen projecten punten toe. Bij een bepaalde score komen ze in aanmerking voor financiering. Projecten die niet alle doelgroepen in een keer kunnen aanspreken, scoren te weinig punten en lopen daardoor financiering mis.

Staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van SZW heeft aangekondigd de criteria voor volgend jaar te herzien. Om te voorkomen dat Europese gelden dit jaar op de plank blijven liggen, gunt hij de scholingsfondsen extra tijd. Sinds begin september mogen ze hun projecten opnieuw indienen. Het is de vraag of deze extra kans veel soelaas zal bieden omdat de criteria vooralsnog ongewijzigd blijven.

Ook de omstreden puntentelling blijft voorlopig gehandhaafd. Het Agentschap riep de puntentelling in het leven om effectief te kunnen schiften. „Omdat er minder geld beschikbaar is, moeten we kiezen, ons toespitsen op projecten die het meest nuttig zijn voor de Nederlandse economie”, licht plaatsvervangend secretaris-generaal Korrie Louwes van SZW toe.

Deze ranking van het ministerie werkt niet in de praktijk, ervaren bedrijfstakken. Specialist scholingssubsidies Gerard van Dijk van adviesbureau Currency Connect meent dat de puntentelling ‘creatieve’ aanvragen uitlokt. „Sommige aanvragers denken: liever strafkorting achteraf dan helemaal geen subsidie en gaan daarom bij de aanvraag zeer creatief om met de puntentelling.” Het ministerie zou de puntentelling zelf moeten toepassen. Zo valt het hem op dat de ICT-sector wel subsidie ontvangt. „Niemand kan me wijs maken dat in die sector zoveel mensen zonder startkwalificaties werkzaam zijn”, zegt Van Dijk. „De overheid wilde de participatie aan de onderkant van de samenleving bevorderen, maar sloeg de plank volledig mis.”

Bedrijfstakken waar nauwelijks vrouwen of gedeeltelijk arbeidsongeschikten werkzaam zijn, zijn volgens Andries Wieringa-de Kievit van het Stichting Opleidingsfonds Groothandel de dupe van de puntentelling. Volgens haar zijn ‘eerlijke’ aanvragen uit de sectoren zoals de bouw, metaal en isolatie met veel laaggeschoolde arbeidskrachten nu afgewezen. „Juist deze sectoren kunnen een extra impuls hard gebruiken.”

In zijn brief aan de Kamer schrijft Aboutaleb dat hij ‘creatieve’ aanvragen wil ontmoedigen. Projecten die de doelstellingen wel weten te halen, wil hij achteraf belonen met een bonus.

De toekomstige bonusregeling is een goede zaak, oordeelt subsidiespecialist Van Dijk. Voorheen duurde het, meent Van Dijk, jaren voordat Den Haag reageerde op de praktijk, nu is men er snel bij.

Wat de afwijzing van de subsidieaanvraag betekent voor de carrosseriesector, is nog onduidelijk. Berden van het scholingsfonds van deze sector heeft de hoop gevestigd op de net gestarte extra aanvraagronde. Voorlopig zal de carrosseriesector in de scholingsprojecten een slag om de arm moeten houden. De sector zal de gevolgen pas écht merken als de nieuwe aanvraag wederom niet wordt gehonoreerd. „Zonder ESF zal het vormen van structureel sectorbeleid moeilijker worden. Het is toch extra geld, dat hele ESF-gebeuren.”