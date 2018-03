Corporatie boekt zege op onderverhuurder

Huurders die hun woning onderverhuren, kunnen voortaan worden gedwongen de behaalde winst terug te betalen aan de echte verhuurder, de woningbouwcorporatie. Dit is een gevolg van een uitspraak vorige week van het gerechtshof in Amsterdam.

Het hof heeft woningbouwcorporatie Ymere gelijk gegeven in het hoger beroep tegen een huurster die in een paar jaar tijd 13.800 euro zwart verdiende met onderhuur. De vrouw betaalde zelf 419 euro huur per maand voor de hele woning, maar woonde ergens anders. Ze ontving duizend euro per maand van een zelf geworven huurder. De kantonrechter had haar huurcontract al ongeldig verklaard en de onderhuurder is het huis uitgezet. Nieuw is dat de eigenaar ook de winst mag innen.

Ymere bezit 78.000 huurwoningen en schat dat tussen de 2 en 20 procent (afhankelijk van de wijk) wordt onderverhuurd. In drie jaar tijd heeft Ymere 1.200 woningen teruggevorderd van huurders die onderverhuren. Voortaan gaat de corporatie ook de winst terugvorderen. „We hopen dat deze uitspraak ertoe leidt dat huurders afzien van onderhuur. Het is oneerlijk want de huurder maakt misbruik van wanhopige woningzoekers”, aldus een woordvoerder. „Wie ben jij als huurder om te bepalen wíe een woning krijgt als anderen jaren moeten wachten?”