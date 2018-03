Circus in de VS is van levensbelang

De indruk die het artikel `Nee, toch niet weer een stuk over de VS` (nrc.next, 12 september) van Ben Knapen bij mij achterliet, was dat we de afgelopen maanden getuige zijn geweest van tamelijk onschuldig volksvermaak in Amerika. Maar de reden dat ik dat circus geboeid heb gevolgd, is dathet hier gaat om gebeurtenissen die grote invloed zullen hebben op deal dan niet duurzame ontwikkelingen van de wereld.Ik ben geendoemdenker, maar als we de laatste acht jaar bekijken dan zouvoortzetting van het (gebrek aan) beleid in de VS desastreus zijn voorde vrede, het milieu en de wereldeconomie. Gelukkig gaan er steeds meer stemmen opom minder achter de VS aan te lopen. Eindelijk komenwe tot de ontdekking dat een samenleving waar alles om geld draait, niet onze grotevriend kan zijn, laat staan ons voorbeeld.