Christusverhaal in het Hongaars

Als de verteller opkomt slaat de schrik je om het hart: moeten we minutenlang een taal beluisteren waarvan we geen woord verstaan? The Madwoman, the Doctor, the Disciples and the Devil is namelijk een voorstelling in het Hongaars. Die toch toegankelijk blijkt. Niet alleen door de boventiteling. Maar ook door de theatrale middelen die regisseur Béla Pintér inzet. Ze doen denken aan het epische theater van Brecht. Een theater vol afwisseling: van vertelde en gespeelde scènes, van tekst en muziek, van ernst en kluchtige humor.

Met sprongen in de tijd, met liederen, koren en een vaak ademloos tempo trekt Pintérs gezelschap ons in haar ban. We zitten rondom een toneeltje en kijken naar even vreemde als vertrouwde figuren. Figuren uit 2008 die een 2000 jaar oud verhaal nieuw leven inblazen. Om het Christusverhaal gaat het hier, verplaatst naar Hongarije. En het kind dat op een armzalige plek ter wereld komt, dat als door een wonder aan een reeks kindermoorden ontsnapt en dat later zelf wonderdaden verricht, dit kind is een meisje.

Edina Maté gelooft dat zij Gods dochter is, en God is bij haar een vrouw. Ze krijgt steeds meer volgelingen en houdt visionaire preken over een door vrouwen geregeerde wereld. De Kerk voelt zich door de sekte bedreigd. Ze sluit de rebelse godsdiensthervormster op – in een berucht gesticht. Het eerste beeld van de volwassen Edina is dat van een patiënte. Met sloffen aan haar blote voeten en in haar mondhoek een sigaret. Flashbacks tonen haar goede werken. Sacrale muziek, meestal live gezongen, kondigt haar dood en herrijzenis aan.

Het is makkelijk om van het oude verhaal iets te leren. Het lijden, het verraad, de wreedheid: dat zegt iets over de mens. Moeilijker is het om van het nieuwe verhaal wat op te steken. Dat de Kerk een mannenbolwerk is wisten we al een tijdje. Dat de televisie, die Edina’s opkomst en ondergang ensceneert, een manipulatief medium is, komt ook niet als een schok.

Misschien is ons toch het een en ander ontgaan. De rappe dialogen barstten ongetwijfeld van de ook voor ondertitelaars niet bij te benen dialectische kwinkslagen waar Oost-Europeanen zo verzot op zijn. Jammer dan. Er blijft genoeg moois over. Zoals het pittige cellospel, van twee op deuren staande mannen. En de verrassende plotwendingen. En een meer dan virtuoos ensemble. Goed dat het festival De Internationale Keuze dit schrille sprookje naar Nederland heeft gehaald.