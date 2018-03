Voor 6 personen:2 eieren200 gram pure chocola2 deciliter slagroom1 eetlepel citroensap of azijn4 eetlepels suiker3 eetlepels koffie- of sinaasappellikeur (of whisky of rum)

Weinig toetjes zijn zo populair als chocolademousse. Op internet vind je honderden recepten, soms vol fouten. Zo las ik een recept waarin de gesmolten chocola moet afkoelen tot 50 graden om dan door het geklopte dooiermengsel te worden geroerd. Niet doen! De mix wordt direct een dikke korrelige massa waar je geen slagroom meer door kunt kloppen.

Je kunt de mousse maken zonder eieren, maar het resultaat is dan nogal compact. Bij gebruik van geklopte eiwitten wordt de mousse luchtiger. De consument begon rauwe eieren te wantrouwen vanwege incidenten van besmetting met salmonella in met name verpleeghuizen. We zijn inmiddels jaren verder en weten dat het besmettingsgevaar verwaarloosbaar klein is als je maar verse eieren neemt en die in de koelkast bewaart. Maak het toetje op de dag dat je het eet.

Neem de eieren een uur van tevoren uit de koelkast, want ze moeten op kamertemperatuur zijn. Breek de chocola in stukjes en doe die in een hittebestendige kom. Zet de kom op een pan met een laagje heet water. De kom mag de bodem van de pan niet raken. Draai het vuur laag als het water kookt, want anders slaat condensvocht op de chocola neer en dat is ongewenst. Roer regelmatig, de chocolade mag niet gaan koken. Klop de slagroom dik. Maak de kom bestemd voor de eiwitten vetvrij met citroensap of azijn. Splits de eieren in dooiers en eiwitten. Klop de dooiers met twee eetlepels suiker met een mixer tot een romige crème. Voeg likeur naar smaak toe. Maak de gardes van de mixer schoon en met citroensap vetvrij. Laat de gesmolten chocola iets afkoelen. Klop de eiwitten met de rest van de suiker stijf.

Zet dessertglaasjes of kommetjes klaar (geschikt voor kleine porties). Spatel de slagroom door het dooiermengsel, daarna de handwarme chocolade en tot slot in een paar slagen de eiwitten. Verdeel de mousse over de glaasjes. Laten afkoelen in de koelkast. Desgewenst garneren met extra slagroom en/of frambozen.

Annelène van Eijndhoven

