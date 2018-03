China: massale vlucht uit aandelen naar obligaties

„Pure paniek”, „een totaal verlies aan vertrouwen in de banken” en „het lijkt erop alsof de markt is gestopt met normaal te functioneren”. Hoofdeconoom Dong Tsao van de gedeukte zakenbank Credit Suisse in Hongkong herinnert zich de Aziatische beurscrisis van 1987 nog goed, maar een zo massale vlucht uit aandelen in financiële instellingen naar schatkistpapier, olie en ouderwets goud en cash heeft hij nog nooit meegemaakt.

„Ik heb de zwaarste week van mijn professionele leven achter de rug. Ik ben kapot”, aldus Dong Tsao na een ruige week op de handelsvloer van Credit Suisse.

Hang Seng, de beurs van het Chinese Hongkong, tuimelde vandaag met 7,7 procent en op het Chinese vasteland daalden de beursen van Shanghai en Shenzhen – met 5,9 procent – voor de zevende achtereenvolgende dag. Sinds oktober vorig jaar is de Hang Seng-index gehalveerd. Shanghai bereikte in oktober 2007 de 6000-puntengrens en schoot daar zelfs overheen, krap een jaar later sluit het kapitalistische pronkstuk van communistisch China af op een vernederende 1900 punten. Twee renteverlagingen en voortdurende kapitaalinjecties konden de neergang niet tegenhouden.

Geen wonder dat de Chinese kranten vol staan met stukken van financiële experts die afgeven op „het Amerikaanse kapitalisme”. Zij concluderen onveranderlijk dat China uiterst voorzichtig moet zijn met nieuwe hervormingen richting kapitalisme.

Voor de meeste Chinese en andere Aziatische investeerders komt de wereldwijde financiële crisis toch als een verrassing. Het feit dat de vier grote Chinese banken niet of nauwelijks geïnvesteerd hebben in Lehman Brothers lijkt geen verschil meer te maken. De grote Chinese commerciële staatsbanken krijgen harde klappen omdat beleggers in de greep van de angst zijn. De dagelijkse nieuwsstroom uit Wall Street, waar afgaande op de Chinese tv-beelden soms meer Chinese dan Amerikaanse verslaggevers lijken te staan, verklaart deze gemoedstoestand grotendeels.

Directe aanleiding voor de koersval vandaag, vooral in Shanghai, was het bericht dat ook de „echte titanen” – Morgan Stanley en Goldman Sachs – in de gevarenzone komen. Morgan Stanley is, naast een populair aandeel, een grote investeerder in Chinees onroerend goed en zou zich willen terugtrekken uit de onroerendgoedmarkt van grote Chinese steden, Shanghai voorop. Daar worden Chinese, Hongkongse en ook Japanse beleggers, die de afgelopen jaren van onafgebroken bouwactiviteiten verwend zijn geraakt, nerveus van.

Een tweede factor in de paniekgolf vormen de vooruitzichten voor de Aziatische economie. De Japanse economie krimpt en de groei van de Chinese economie zal in de tweede helft van dit jaar en in 2009 afzwakken van meer dan 10 procent naar 9,5 procent.

In al het tumult lijken tot nu toe de grote Chinese staatsfondsen, de Chinese Investment Cooperation (CIC) voorop, vanaf de zijlijn toe te kijken. Het overgrote deel van de Chinese buitenlandse deviezen – 1.700 miljard euro – is belegd in Amerikaans schatkistpapier, maar alleen al het CIC beschikt over 300 miljard euro om te beleggen.

Gezaghebbende Chinese economen vinden dat dit fonds gebruikt moet worden om een wereldwijde recessie te voorkomen. Maar alles wijst erop dat de fondsen van de monetaire autoriteiten de opdracht hebben gekregen uiterst voorzichtig te zijn.

Overigens zijn alle financiële instellingen – banken en verzekeraars – door Peking gewaarschuwd niet op koopjesjacht te gaan. Niet voor niets hebben de Chinese autoriteiten Ping An nog geen toestemming gegeven voor een belang in het Belgisch-Nederlandse Fortis. „We wachten nog steeds”, aldus een Chinese woordvoerder vandaag.