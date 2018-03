Centrale banken pogen paniek te bezweren

Een gezamenlijke actie van de grote centrale banken in de wereld heeft de rust op de beurzen vanochtend voorlopig hersteld. Het stelsel van centrale banken in de VS, de Federal Reserve, zorgde ervoor dat de Europese Centrale Bank en die in Canada, Zwitserland en Japan 180 miljard dollar konden uitlenen aan de commerciële banken in hun regio’s.

De grote actie volgt na dagen van aanzwellende paniek en kelderende beurskoersen. Verkoopgolven zorgden voor verliezen op de beurs van historische proporties die grote banken en verzekeraars simpelweg deden omvallen.

Alleen al deze week viel de gerespecteerde Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers om, werd zakenbank Merrill Lynch verkocht aan Bank of America en nationaliseerde Washington verzekeraar AIG. En vanmorgen kocht het Britse Lloyds TSB rivaal HBOS op omdat deze – eveneens Britse – hypotheekbank in ernstige geldproblemen was gekomen.

De geldinjectie van de centrale banken was nodig omdat commerciële banken niet meer aan elkaar durfden te lenen. De vrees over de gezondheid van de tegenpartij was zo groot dat de geldmarkt opdroogde. De geldmarkt is de bloedsomloop van het financiële stelsel. Dankzij de beschikbaar gestelde extra dollars werd de geldtoevoer weer hersteld.

Beleggers reageerden opgelucht. In Azië stonden de beurzen diep in het rood toen de actie werd aangekondigd, maar daarna konden de ergste verliezen worden goedgemaakt. In Hongkong, waar de index op een min van 7,7 procent stond, eindigde de handelsdag vrijwel onveranderd. In Europa stonden vanochtend vrijwel alle beurzen op winst. De AEX-index in Amsterdam noteerde rond het middaguur 360 punten, 0,9 procent hoger dan de slotkoers van gisteren. Voordat de actie van de centrale banken werd aangekondigd was de verwachting dat de beurzen in Europa flink onderuit zouden gaan na de grote daling (4 procent) op Wall Street gisteravond.

De diepte van het wantrouwen en de geldproblemen bij de banken zijn niet voorbij door de actie van de centrale banken. De financiële crisis wordt omschreven als de ergste sinds de jaren 20 toen de ineenstorting van de beurzen zorgde voor een grote wereldwijde economische teruggang.

Dat beleggers het geloof in de markten kwijt zijn valt ook te concluderen uit de blinde vlucht van beleggers in veiliger beleggingen, zoals kortlopend Amerikaans schatkistpapier, als een substituut voor kasgeld. De vlucht nam gisteren en vanmorgen bizarre vormen aan. De koers van Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 3 maanden liep zo extreem hoog op, dat de effectieve rente daalde tot 0 procent.

Ook een andere traditionele vluchthaven, goud, beleefde een enerverende week. De goudprijs liet de afgelopen twee dagen de grootste stijging in meer dan 20 jaar zien.

Ondanks de relatieve rust op de aandelenmarkten vanochtend gingen de geruchten rond de situatie bij grote financiële instellingen gewoon door. De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley, een van de laatste zelfstandige zakenbanken zou volgens televisiezender CNBC in gesprek zijn te worden opgekocht door de bank Wachovia. Het aandeel Morgan Stanley verloor gisteren ruim eenderde van zijn waarde. Ook het Britse HSBC en Citic uit China zouden interesse hebben. Een ander slachtoffer lijkt de Amerikaanse financiële instelling Washington Mutual te worden. Potentiële kopers zouden Citigroup, JP Morgan en Wells Fargo zijn. Vanmorgen bleek dat een gerucht van gisteren waarheid werd: De Britse bank Lloyds TSB kocht HBOS, de Britse hypotheekverstrekker die de afgelopen week in acute geldnood was gekomen.

De crisis kwam gisteren ook hard aan in Rusland, waar voor het eerst in de geschiedenis de beurshandel werd stilgelegd. Dit gebeurde nadat twee van de grootste Russische banken, VTB en Sberbank, in een uur tijd meer dan een vijfde van hun waarde verloren. Om één minuut over twaalf gistermiddag werd de handel op de Moskouse beurs op last van de overheid gestaakt, nadat de RTS-index binnen een uur met 7,6 procent was gedaald. Ook vandaag is de beurs in Moskou gesloten.

In een reactie sprak minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) vanmorgen van „het falen van het neoliberale ordeningsmodel”. „De Amerikaanse bankencrisis toont aan hoe kwetsbaar ons systeem is”, zei Bos. Hij vindt de situatie „zorgelijk”, maar van een systeemcrisis is volgens hem geen sprake. Nederlanders hoeven zich geen zorgen te maken over hun spaargeld bij de bank, zei Bos. De begroting wordt volgens hem door de crisis niet geraakt. Ook niet als de groei volgend jaar naar nul zakt.