Bouwen in het IJmeer mag'

Bouwen in het IJmeer bij Almere is een stap dichterbij gekomen. De Raad van State bekrachtigde gisteren de beslissing van de provincie Flevoland om het bestemmingsplan Almere Poort grotendeels goed te keuren. De stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer had beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan. De stichting vreest dat het gevolgen heeft voor de natuur in het IJmeer. Het plan Almere Poort bestaat uit ruim 10.000 huizen, waarvan een deel in het IJmeer, een bedrijventerrein, jachthaven en kantoren. (ANP)