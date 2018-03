Boem! En plots staat de wereld in 'Lake Tahoe' stil

Lake Tahoe Regie: Fernando Eimbcke. Met: Diego Cataño, Hector Herrera. Lake Tahoe In 7 bioscopen De subtiliteit en precisie waarmee regisseur Mexicaanse Eimbcke de lichtheid van het bestaan droevig en grappig tegelijkertijd kan laten zijn, leverde de film op het Filmfestival Berlijn de FIPRESCI-prijs van de internationale filmkritiek op. Het auto-ongeluk waarmee de film begint is meteen het enerverendste dat in de hele film gebeurt. Toch blijft het een hele film geboeid kijken naar een jongen die de buitenwijken van een Mexicaanse spookstad afloopt op zoek naar een reserveonderdeel. Regie: Fernando Eimbcke. Met: Diego Cataño, Hector Herrera. scene uit de film Lake Tahoe (2008) Oorspronkelijke titel: ¿Te acuerdas de Lake Tahoe? FOTO: Berlinale

Berlinale