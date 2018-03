Bier in een ontbijtmok voor de ramadan

De ramadan is hier in Indonesië toch even wat anders dan in Amsterdam. Toen de vastenmaand net was begonnen, ging ik met familie naar Puncak - een toeristisch gebied - om uitgehongerd terug te komen. Alle restaurantjes waren overdag dicht. Zelfs het foodcourt in de mall van Cianjur! In het chique restaurant Lara Djonggrang waar ik vorige week at, serveren ze deze maand geen bier.

Toch lijkt het allemaal strikter dan het is. Toen ik vrienden vertelde over onze tocht naar Puncak, moesten ze lachen. Die restaurants lijken wel dicht, maar je kunt er gewoon eten, zeiden ze. Alleen doen ze dus het rolluik voor het raam, uit respect voor vastende moslims. In een café waar ik vorige week kwam, kregen we bier geserveerd in onbijtmokken om mensen niet voor het hoofd te stoten.

Indonesische moslims nemen de vastenmaand ook niet allemaal even serieus. Ik sprak een meisje die de eerste paar dagen wel had gevast, maar het daarna niet meer volhield, ‘omdat ze niet tegen honger kan’. Een man vertelde dat als je ziek bent, je niet hoeft te vasten. ,,En als ik niet eet, wórd ik ziek. Daar kan ik beter niet op wachten, dus ik ga alvast eten vóór ik ziek word.” Ook veel taxichauffeurs vasten niet, ‘omdat ze moeten werken’. Anderen doen misschien de eerste paar dagen mee, en beginnen dan de laatste paar dagen weer.

Wat velen wél doen, is pulang kampung: terug naar huis met het suikerfeest. Bijna heel Jakarta wil met Idul Fitri (dit jaar op 1 oktober) bij de familie zijn. Dus vertrekt men met de bus naar het dorp in Oost-Java, gaat men met het vliegtuig naar de familie op Sumatra of regelt men met anderen een busje om naar het dorp te komen.

De run op tickets is al begonnen. Ik sprak iemand die al drie dagen bezig was op de zwarte markt een vliegtuigticket naar Semarang te bemachtigen - zonder succes. Sowieso kosten alle vervoerskaartjes het dubbele van wat ze normaal kosten.

Zelf ga ik ook pulang kampung, maar dan naar mijn kampung in Amsterdam-West. Even anderhalve week in Nederland. Daarna weer terug!