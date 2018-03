Barbara Vos wint Hema-wedstrijd

Rotterdam, 18 sept. Barbara Vos, student van Post Graduate Course Industrial Design (KABK), heeft deze week de de eerste prijs van de HEMA-ontwerpwedstrijd in de categorie producten gewonnen. Haar project Bête tête , grappige speelgoedbeestjes van restmateriaal die als een `knuffelpuzzel` in elkaar kunnen worden geschoven, is gekozen uit 85 inzendingen. De opdracht dit jaar was een mode- of andersoortig product van duurzaam materiaal.