Bandiet met een dichtersziel

Op de buddymovie bestaan vele varianten. De ingedutte rechercheur met zijn roekeloze jonge partner; de gedetineerden die aan elkaar geketend ontsnappen; de agent die de bandiet escorteert. Hoofdzaak is het wederzijds respect dat groeit tussen twee tot elkaar veroordeelde tegenpolen die samen gevaren het hoofd bieden en elkaar periodiek in elkaar slaan.

3:10 to Yuma gaat over dit soort male bonding, waarbij vrouwen hooguit in de weg kunnen lopen.

De tegenpolen zijn de charismatische bandiet Ben Wade (Russell Crowe) en de armlastige veeboer Dan Evans (Christian Bale). Ben Wade is een meedogenloze outlaw met een dichtersziel. Hij citeert graag uit de Bijbel, schetst het naakte lichaam van een eenzame bardame nadat hij haar even viriel als teder heeft verleid.

Als Nietzsche’sÜbermensch is Wade vrij van elke morele code, maar door die vrijheid te gebruiken om louter akelige mensen en figuranten dood te schieten lijkt hij eerder een engel der wrake dan een schurk. Hij doorgrondt zijn medemensen met spottend toegeknepen ogen en exploiteert hun zwaktes feilloos.

De ogen van veeboer Dan Evans (Christian Bale) zijn donkere poelen van wanhoop. Evans verloor in de burgeroorlog zijn been en hobbelt sindsdien achter de feiten aan. Door te leven volgens de regels dreigt hij alles te verliezen: zijn runderen en zijn gezin verhongeren door de droogte, zijn schuldeisers willen hem van zijn land jagen.

Evans broedt op manieren om het slinkende vertrouwen van zijn vrouw en 14-jarige zoon te herwinnen. Als hij bij toeval getuige is van een bloedige overval op een postkoets door de bende van Wade, wordt hij opnieuw voor de ogen van zijn zoons vernederd. Daarom meldt hij zich aan bij het escorte dat Wade op de trein naar Yuma gaat zetten, nadat Wade zich in een naburig dorp heeft laten arresteren. Evans doet het voor het geld, 200 dollar, en voor zijn zelfrespect.

James Mangold is een echte acteursregisseur, die eerder aan Angelina Jolie (in Girl, Interrupted) en Reese Witherspoon (in Walk the line) Oscarwaardige vertolkingen wist te ontlokken. In 3:10 to Yuma haalt hij opnieuw het beste uit zijn cast. Russell Crowe geeft Wade extraverte, sardonische gravitas, Christian Bale biedt koppig en introvert weerwerk: hun chemie is voortreffelijk.

Naast dit centrale duo excelleren Ben Johnson als Charlie, de sadistische rechterhand van Wade die meer dan vriendschappelijke gevoelens voor zijn baas koestert; Peter Fonda als premiejager met een gelaat van harig krokodillenleer en Logan Lerman als boze puber die een reden zoekt om zijn vader niet te minachten.

Waar anderen de western deconstrueren of ironiseren, neemt regisseur James Mangold het genre bloedserieus: 3:10 to Yuma gaat over goed en kwaad. Ondanks de met zwiepende camera’s gefilmde actie voelt de film daardoor nogal ouderwets aan. Toch is het geen klassieker, want vlak voor het eindstation davert de trein uit de rails.

3:10 to Yuma is een remake van de gelijknamige film uit 1957, indertijd gezien als kloon van High Noon. De sleutelscènes spelen zich af in een door boeven omsingeld hotel, waar de twee mannen zwetend op de trein wachten en elkaars grenzen aftasten. In Mangolds remake zijn in het hotel de kaarten al geschud: het zwaartepunt ligt op de tocht naar het dorp Contention, waar Wade, zijn bende, Apaches en vilein spoorwegpersoneel het reisgezelschap decimeren. Daar neemt de dynamiek van de buddy-movie zijn loop: mannenvriendschap gesmeed in levensgevaar.

Helaas vervaagt zowel de moraal als de motivatie van de hoofdpersonen in de kruitdampen van de finale. Dat veeboer Dan Evans koppig volhardt in zijn streven Wade naar de trein te escorteren, is onverklaarbaar. Al in het origineel van 1957 laat Evans zich op een gegeven moment bijna door Wade omkopen om op de valreep toch zijn leven in de waagschaal te stellen „zodat de mensen waardig en vreedzaam kunnen leven”. In Mangolds wilde westen van hypocriet bandietenkapitalisme zijn dat holle woorden; Evans enige motief lijkt doodsdrift.

Even raadselachtig en moreel dubieus is de wijze waarop Wade hem assisteert. Als het licht aangaat na deze theatrale finale denk je: zulke mensen bestaan niet. Maar pas nadat het licht aangaat, zo goed is 3:10 to Yuma weer wel.

3:10 to Yuma.

Regie: James Mangold. Met: Russell Crowe, Christian Bale. ****