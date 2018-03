Baby's begrijpen principe blinddoek

Baby’s van twaalf maanden kunnen zich al verplaatsen in iemand die een blinddoek draagt, mits ze er zelf net een hebben gedragen. Baby’s die geen blinddoek op hebben gehad, volgen de blik van een geblinddoekte volwassene die het hoofd in de richting een stuk speelgoed draait, maar baby’s met blinddoekervaring doen dat veel minder vaak – die begrijpen dat die volwassene toch niets ziet. Dat schrijven psychologen van de universiteit van Washington in Seattle in Developmental Psychology (september 2008).

Als kinderen achttien maanden zijn, begrijpen ze allemaal en altijd het principe van de blinddoek. Bij deze baby’s gebruikten de onderzoekers ook een doorzichtige blinddoek. Weer bleek: alleen als de baby’s ervaren hadden dat je daar doorheen kunt kijken, volgden ze de blik van een volwassene die er een op had.

Volgens de onderzoekers toont dit aan dat kinderen al heel jong hun eigen ervaringen projecteren op het gedrag van anderen om dat te leren begrijpen. Het is nog niet duidelijk of persoonlijke ervaring met de blinddoek een noodzakelijke voorwaarde is voor dat begrip, of dat jonge kinderen dit ook kunnen leren door observatie – als ze bijvoorbeeld zien dat een geblinddoekte volwassene moeite heeft dingen te vinden. De onderzoekers vermoeden van wel. Dat zijn ze nu aan het onderzoeken.

Het volgen van iemands blik is in elk geval een belangrijke vorm van sociaal gedrag, schrijven ze: het is een soort psychologisch contact, contact op afstand. Kinderen die dat veel doen blijken sneller te leren.