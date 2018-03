Athene mag Olympic Airlines privatiseren

De noodlijdende Griekse luchtvaartmaatschappij Olympic Airlines, die nog volledig in staatshanden is, heeft gisteren bij de Europese Commissie een nieuw plan gepresenteerd voor privatisering.

Brussel stemt in met de plannen, op voorwaarde dat het bedrijf 850 miljoen euro aan ten onrechte ontvangen staatssteun terugbetaalt. De vraag is of Olympic daaraan kan voldoen. De afgelopen 15 jaar zijn er vier saneringsplannen en drie privatiseringsoperaties mislukt omdat het bedrijf zijn schulden niet kon afbetalen.

Als het voornemen ditmaal wel doorgaat, gaat Olympic Airlines in 2009 over in een private maatschappij, Pantheon. Het onderhoud van vliegtuigen en de diensten op de luchthavens, die nu ook onder de vlag van Olympic vallen, worden ondergebracht in aparte bedrijven. Een groot deel van de 8.000 werknemers gaat mee, voor de anderen komt een afvloeiingsregeling. Hiervoor trekt het bedrijf 1,8 miljard euro uit.

Olympic lijdt momenteel 1 miljoen euro verlies per dag en gaat gebukt onder een zware schuldenlast. De maatschappij lijdt op al haar vluchten verlies, behalve op gesubsidieerde vluchten tussen de verschillende Griekse eilanden.